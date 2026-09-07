Ontinyent impulsa la participación de entidades locales en las políticas de sostenibilidad con 9.000 euros en ayudas

El Ayuntamiento de Ontinyent ha resuelto la convocatoria anual de subvenciones municipales destinadas a entidades y asociaciones ambientalistas y ecologistas locales, con una dotación total de 9.000 euros que permitirá apoyar a los proyectos presentados este año por la Colla Ecologista l'Arrel y la Comunitat Energètica Local. En concreto, la Colla Ecologista l'Arrel recibirá 5.714,28 euros, mientras que la comunidad energética será beneficiaria de una ayuda de 3.285,71 euros. De este modo, se distribuye la totalidad de la dotación prevista en una convocatoria que tiene como objetivo contribuir a la financiación de los programas propios de las entidades ambientalistas de la ciudad y facilitar el mantenimiento de su actividad habitual.

La regidora de Medio Ambiente, Sayo Gandia, destacaba que la línea de ayudas busca también reforzar el papel de las asociaciones en el desarrollo de las políticas de sostenibilidad municipales. “Lo que pretendemos es facilitar la autonomía de las entidades ambientalistas que forman parte del Consejo de Medio Ambiente, para que sean ellas mismas las que decidan a qué proyectos quieren destinar el dinero”, señalaba. Las entidades presentan los proyectos que quieren desarrollar y posteriormente una comisión las evalúa de acuerdo con unos criterios de puntuación previamente establecidos. En la convocatoria de este año, todas las entidades que han presentado proyectos han resultado beneficiarias de las ayudas.

En el caso de la Colla Ecologista l'Arrel, la subvención contribuirá a dar continuidad a la tarea que la entidad desarrolla a lo largo del año en diferentes ámbitos de la protección y recuperación del medio natural. Entre sus líneas de trabajo se encuentran las actuaciones relacionadas con las sierras y los barrancos, la recuperación de especies y los proyectos de carácter educativo y de sensibilización ambiental. Gandia ponía como ejemplo el trabajo que la entidad ha desarrollado alrededor del ofegabous, con actuaciones en los centros educativos y la creación de bases para que esta especie pueda reproducirse, así como otras iniciativas vinculadas a la recuperación de los espacios y elementos naturales del término municipal.

Por su parte, la Comunitat Energètica Local destinará los 3.285,71 euros concedidos a una campaña de comunicación destinada a dar a conocer qué es una comunidad energética, qué ventajas ofrece y como puede la ciudadanía participar de la misma. Gandia recordaba que las comunidades energéticas pueden facilitar el acceso a la energía renovable a personas que no disponen de las condiciones necesarias para instalar placas solares en sus viviendas, por ejemplo en determinadas zonas protegidas, a la vez que permiten repartir entre las personas participantes los costes iniciales de las instalaciones.

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Además de esta convocatoria de subvenciones, el ayuntamiento dispone de una segunda línea de gasto vinculado al Consejo de Medio Ambiente que permite financiar directamente proyectos contratados y desarrollados por el consistorio. Este mecanismo facilita la participación de entidades que, por su reducida estructura o por trabajar fundamentalmente con voluntariado, pueden encontrar más dificultades a la hora de gestionar y justificar una subvención.