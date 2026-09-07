Tradición e IA se unen en el álbum «Les festes del meu poble: L'Alcúdia de Crespins»

La música, las tradiciones y la tecnología de vanguardia se dan la mano en el lanzamiento musical titulado «Les festes del meu poble: L'Alcúdia de Crespins». Este álbum, compuesto por un total de 8 canciones inéditas, "nace como un emotivo tributo a la historia, la cultura popular y el sentimiento festivo" de este municipio de la comarca de La Costera, según apuntan los impulsores del proyecto.

Las letras han sido compuestas por Javier Márquez, "quien ha plasmado en cada tema los momentos y elementos más representativos de las festividades locales: la devoción popular, el color de los

pasacalles, la hermandad de los vecinos y el ambiente único que se vive en cada rincón del pueblo durante sus días grandes", prosiguen las mismas fuentes.

"El aspecto diferenciador de esta producción radica en su aspecto sonoro, desarrollado en Javier Márquez Music Studio utilizando avanzadas herramientas de Inteligencia Artificial. Esta combinación ha permitido dar vida a las composiciones con arreglos ricos y estilos dinámicos, fusionando la esencia lírica tradicional con la innovación del panorama musical moderno", apuntan.

«Este álbum nace con el deseo de dotar a L'Alcúdia de Crespins de una banda sonora propia para sus fiestas. Es un homenaje a nuestra tierra, uniendo el cariño de unas letras escritas con el corazón y las infinitas posibilidades que nos brinda la tecnología musical actual», señala Javier Márquez.

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"El trabajo ya se encuentra preparado para deleitar tanto a los vecinos del municipio como a los amantes de la música popular y festiva valenciana", apostillan.