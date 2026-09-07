Xàtiva impulsa el comercio local con una nueva acción dinamizadora con motivo de la vuelta al cole

El Ayuntamiento de Xàtiva llevará a cabo este viernes 11 de septiembre una "nueva acción dinamizadora para fomentar las compras en el comercio local con motivo de la vuelta al cole".

La actividad, denominada «Tornada a l’escola», se celebrará en la calle Porta Sant Francesc, en horario de 9.30 a 13.30 horas, y forma parte de la campaña de apoyo al comercio local «Xàtiva Comerç Local, pròxim i amb ànima», impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de "incentivar las ventas en los establecimientos comerciales del municipio y poner en valor los beneficios de comprar en el comercio de proximidad".

"Durante la jornada, las personas participantes podrán tomar parte en diferentes dinámicas, entre las que habrá una ruleta de premios directos y un rasca y gana virtual, mediante los cuales se repartirán cheques regalo por valor de 10 y 20 euros para consumir en los establecimientos comerciales adheridos a la campaña, así como diferentes regalos promocionales. Esta será la tercera acción dinamizadora de la campaña, que a lo largo del año está desarrollando diferentes actividades en las calles comerciales del centro urbano con la finalidad de favorecer el consumo en los negocios locales".

"Con esta nueva iniciativa, el Ayuntamiento quiere aprovechar un periodo como la vuelta al cole, en el que se concentran numerosas compras, para recordar la importancia de apostar por el comercio de proximidad frente a otras formas de consumo, especialmente las compras en línea. En este sentido, los agentes dinamizadores de la campaña también informarán a las personas participantes sobre las ventajas que supone comprar en los establecimientos de Xàtiva, tanto desde el punto de vista económico como social y medioambiental. El comercio local contribuye a impulsar la economía del municipio, favorece que una mayor parte del gasto se quede y se reinvierta en la comunidad, ofrece un trato más cercano y personalizado, fortalece el tejido social y contribuye a revitalizar las calles y barrios de la ciudad".

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La campaña «Xàtiva, Pròxim amb Ànima» va acompañada de una imagen específica que identifica a los establecimientos adheridos, con el objetivo de que la ciudadanía pueda reconocer fácilmente los comercios donde se pueden canjear los cheques regalo obtenidos durante las diferentes acciones.