El Xàtiva Voleibol ficha al central brasileño Anderson Grossi para reforzar el equipo de la liga de plata española

El Familycash Xàtiva voleibol, el primer equipo masculino del CV Xàtiva, ha anunciado un gran fichaje, dando un importante golpe sobre la mesa, con la incorporación del central brasileño Anderson Grossi de Souza Santos, un gran jugador de 2,04 metros de altura, con una amplia trayectoria en el voleibol profesional que reforzará al conjunto setabense esta temporada en Superliga 2, la categoría de plata del voleibol español.

Potencia en bloqueo y ataque en la red, y sobre todo un juego inteligente, son las armas principales del nuevo central del Xàtiva, que cuenta con una dilatada experiencia internacional, así como en algunas de las principales entidades del voleibol nacional español, destacan desde el club setabense sobre la nueva incorporación del equipo. Tras militar en la temporada 2018-2019 en el Corinthians-Guarulhos brasileño durante la temporada 2018-2019, además de pasar por una liga en Asia, llegó a España en 2019 para incorporarse al UBE Illa Grau de Castelló en la liga profesional, donde permaneció hasta el 2021. Su trayectoria continuó posteriormente en el Futbol Club Barcelona, cuya camiseta defendió durante dos temporadas, dándose la circunstancia que en la temporada 2021-2022 Grossi jugó en Xàtiva defendiendo los colores del FC Barcelona (foto de archivo), año en que consiguieron ascender de nuevo a la máxima liga profesional. En la campaña 2023-24 se incorporó al Leleman Conqueridor Valencia, que es el máximo representante valenciano del voleibol masculino, y una temporada después, puso rumbo a Gran Canaria para jugar con el San Roque de Las Palmas. La pasada temporada regresó a Castellón para defender de nuevo los colores del Illa Grau.

La llegada de Anderson Grossi supone un refuerzo de primer nivel para el Familycash Xàtiva, que incorpora experiencia, altura y calidad a su plantilla para afrontar con ambición la nueva temporada en Superliga 2. El central brasileño defenderá esta campaña los colores del conjunto setabense en un fichaje que genera una enorme ilusión en el club y que refuerza el proyecto deportivo del Xàtiva para tratar de alcanzar sus objetivos esta temporada.

Un dato para la estadística. El CV Xàtiva recuerda que esta temporada "se cumplirán 27 años consecutivos del club voleibol Xàtiva militando en categorías nacionales, si esto lo traducimos en el número de partidos disputados en dichas categorías, se acercarían a los 1.000 (mil) partidos. En masculino, han disputado en los 27 años consecutivos más de 650 partidos. El femenino, al hilo de los 13 años consecutivos más de 320 partidos".

Las chicas del Xàtiva Voleibol femenino que disputaron el pasado sábado un partido amistoso. / Club Voleibol Xàtiva

Amistoso del Ahora Vóley femenino

El Ahora Vóley Xàtiva femenino disputó el pasado sábado un exigente encuentro amistoso frente al Camporroso Finestrat Medsur, conjunto que milita en Superliga 2 Femenina y que esta temporada ha confeccionado una plantilla de alto nivel. El partido sirvió al cuerpo técnico para obtener las primeras impresiones de cara al inicio de la liga en octubre y dar minutos a todas las jugadoras después de unas intensas y calurosas semanas de pretemporada. El encuentro finalizó con un 1-4 favorable al conjunto alicantino, que tuvo que trabajar cada punto ante un combativo y joven Ahora Vóley Xàtiva. El conjunto setabense, formado prácticamente en su totalidad por jugadoras de la cantera del club, continúa con su puesta a punto a falta de la llegada de dos refuerzos en los que directiva y la dirección técnica siguen trabajando y que completarían la plantilla de cara a una temporada 2026/27 más que ilusionante.

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El partido amistoso sirvió de preparación para el partido de Copa Comunitat Valenciana que las chicas del equipo del CV Xàtiva de la primera división nacional femenina disputarán el próximo sábado, 12 de septiembre.