La Asociación Vecinal de Aielo de Malferit reclama la denegación de la macroplanta de residuos peligrosos de Albaida

La Asociación Vecinal de Aielo de Malferit ha presentado presenta alegaciones contra el proyecto de la macroplanta de residuos peligrosos de Albaida y alerta "de la falta de concreción sobre los residuos peligrosos, el volumen real de la actividad y el tráfico de camiones, así como de la implantación de una instalación de unos 61.000m² en suelo agrícola protegido". Así, exponen que han presentado ante el Ayuntamiento de Albaida "un extenso escrito de alegaciones en que solicita la denegación de la licencia ambiental, urbanística y de obras de la macroplanta de valorización y gestión de residuos proyectada en Albaida".

A su vez, comentan quen "la instalación proyectada afectaría aproximadamente 61.000m² de una parcela de 122.374m² calificada como suelo no urbanizable protegido de protección agrícola. Según la documentación analizada por la Asociación, la planta incluiría, entre otras actividades, producción de áridos reciclados, tratamiento mecánico de residuos industriales, compostaje, madera y recepción y almacenamiento temporal de determinados residuos peligrosos procedentes de terceros".

La asociación considera que "no se ha acreditado adecuadamente la compatibilidad urbanística del proyecto, puesto que los terrenos están clasificados como suelo no urbanizable protegido agrícola y el proyecto combina actividades de gestión de residuos con operaciones que, por su naturaleza, podrían tener carácter industrial. Por eso reclama un pronunciamiento técnico y jurídico específico antes de que pueda autorizarse la instalación".

"Otro de los principales argumentos de las alegaciones -según comentan- es que no se ha justificado por qué una instalación de esta magnitud tiene que ubicarse precisamente en suelo rural protegido, ni se ha acreditado la inviabilidad de emplazarla en otro tipo de suelo del mismo término municipal o de los municipios limítrofes", apuntan.

Por ello, la Asociación considera que "este análisis de alternativas es imprescindible antes de permitir la implantación de una actividad de estas características sobre terrenos agrícolas protegidos. La documentación presentada, según las alegaciones, se centra en la parcela seleccionada, pero no acredita adecuadamente la imposibilidad de utilizar otras ubicaciones".

"Entre las cuestiones que más preocupan la entidad se encuentra la indeterminación de la cantidad y tipología de los residuos que podrá gestionar la futura planta", exponen. Según las alegaciones, "la documentación no concreta de manera cerrada los códigos LER de los residuos admitidos, las toneladas diarias y anuales, la capacidad máxima de cada línea de tratamiento, la capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos, las operaciones de valorización o eliminación, los horarios de funcionamiento ni el número de viajes diarios de camiones".

"Especial preocupación genera que el proyecto contemplo expresamente la recepción y almacenamiento temporal de determinados residuos peligrosos procedentes de terceros sin que, según la documentación examinada, se aporte una relación cerrada de los residuos, sus características de peligrosidad, las cantidades máximas por tipos o la capacidad total de almacenamiento", argumentan.

Para la Asociación," no se trata de una deficiencia menor. Sin saber exactamente qué residuos entrarán a la planta, en qué cantidades y con qué capacidad máxima funcionará, no se puede conocer con precisión la actividad que realmente se pretende autorizar ni evaluar adecuadamente sus impactos. Estos datos son necesarios para calcular cuestiones tan importantes como el número de camiones, el ruido, las emisiones de polvo, el consumo de agua, la generación de lixiviados, el riesgo de incendio, las necesidades de contención o los efectos acumulativos de la actividad".

A su vez, la Asociación pone especialmente el foco "sobre el incremento del tráfico pesado que puede generar la macroplanta y el estado de las infraestructuras viarias que tendrían que soportarlo".

"Una instalación de estas características dependerá necesariamente de la entrada de camiones con residuos de construcción y demolición, residuos industriales, restos vegetales y determinados residuos peligrosos, así como de la salida de materiales valorizados y otros residuos. Sin embargo, la documentación analizada no determina las toneladas anuales, el número de camiones que circularían diariamente, su distribución horaria ni el itinerario exacto que tendrían que seguir. Tampoco se analizan con suficiente detalle cuestiones como la anchura útil de los caminos, el estado y la capacidad estructural del firme, la posibilidad de cruce de dos camiones, los radios de giro, la visibilidad, las intersecciones, la seguridad del resto de usuarios o el deterioro previsible de las carreteras y caminos".

Las alegaciones destacan, además, que "el tráfico generado podría tener afecciones sobre los términos municipales de Albaida, Aielo de Malferit y Montaverner. Por este motivo, la Asociación reclama que, antes de cualquier pronunciamiento favorable, se realice un estudio específico de movilidad y tráfico pesado que determine el número de camiones diarios, toneladas transportadas, itinerarios y horarios, estado y capacidad del viario, condiciones de seguridad, deterioro previsible y las actuaciones concretas de acondicionamiento o mejora que serien necesarias. También reclama que se incorporen los informes de los titulares de las carreteras y caminos afectados".

Las alegaciones señalan, igualmente, "carencias en la información disponible sobre la gestión de lixiviados y aguas pluviales, el abastecimiento de agua, las aguas residuales, el ruido, las emisiones de partículas y el control de olores".

Según el escrito presentado, "no consta un esquema completo del drenaje, la separación de aguas limpias y contaminadas, el volumen de balsas o depósitos, el tratamiento y destino de los lixiviados ni un estudio hidrogeológico suficiente. Tampoco se explica adecuadamente la procedencia y disponibilidad del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación". La entidad considera "especialmente importante estudiar estos aspectos teniendo en cuenta la proximidad del río *Clariano, la extensión de la ocupación, los riesgos de incendio y accidente y los posibles efectos acumulativos con la planta actual y la colmatación en curso".

La Asociación considera que "las carencias detectadas no pueden solucionarse simplemente dejando la concreción del proyecto para una fase posterior". "Una licencia ambiental tiene que referirse a una actividad y unas instalaciones determinadas y, por lo tanto, cuestiones esenciales como las capacidades, los residuos, la ocupación, el tráfico, el consumo de agua, las emisiones o los riesgos tienen que estar definidas antes de tomar una decisión. Las alegaciones reclaman también que conste la correspondiente evaluación de impacto ambiental antes de un pronunciamiento favorable y que se analicen expresamente los efectos sobre el suelo, el agua, la biodiversidad, el aire, la salud, el paisaje y los impactos acumulativos", apuntan.

Desde la Asociación Vecinal de Aielo de Malferit se considera que "una instalación de esta dimensión y características no puede autorizarse dejando para fases posteriores cuestiones esenciales como los residuos que podrá recibir, las cantidades máximas, el tráfico que generará o sus impactos ambientales". La entidad insiste que su oposición "no es una objeción genérica a la gestión o valorización de residuos, sino a la ubicación concreta escogida y a la falta de definición que, a su entender, presenta el proyecto sometido a información pública".

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Por todo esto, la Asociación Vecinal de Aielo de Malferit ha solicitado formalmente en el Ayuntamiento de Albaida que "deniegue la licencia ambiental, urbanística y de obras de la macroplanta en los términos actualmente presentados, que emita informe municipal desfavorable en la tramitación de la Declaración de Interés Comunitario (DIQUE) y que no se otorgue ninguna licencia mientras no constan todos los pronunciamientos ambientales, urbanísticos y sectoriales exigibles".