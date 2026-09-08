Una avería en un Euromed obliga a realizar dos transbordos en Xàtiva y provoca retrasos en Cercanías Valencia

Una avería en un tren Euromed cerca de Xàtiva está provocando retrasos este martes por la tarde en las circulaciones ferroviarias, con especial incidencia en la línea C2 de Cercanías Valencia.

Los viajeros del convoy averiado han tenido que ser trasladados a otro tren hasta Xàtiva, desde donde han continuado su viaje hacia Alicante, destino al que se dirigían cuando han salido desde València a las 15.25 horas.

La incidencia también está repercutiendo en el resto de servicios ferroviarios que circulan por la zona, con demoras de hasta 45 minutos en algunos trenes.

Retrasos de hasta 45 minutos

El problema se ha registrado en las proximidades de Xàtiva, concretamente en Llocnou d'En Fenollet, y está afectando a la regularidad de las circulaciones de Cercanías. La situación ha provocado retrasos en distintos servicios de la línea C2, una de las principales conexiones ferroviarias del núcleo de València y que conecta la capital valenciana con varios municipios del interior de la provincia, entre ellos Xàtiva.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el interior de un Civia S-465, que ha visitado hoy en Xàtiva. / Levante-EMV

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