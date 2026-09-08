El Club Ciclista Ontinyent sube al podio en la tercera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack

El Club Ciclista Ontinyent consiguió buenos resultados en la tercera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack. El club ontinyentí subió al podio en la prueba disputada en el Pumptrack de Benarrai de la capital de la Vall d'Albaida, organizada por el Club Ciclista Ralph's Bikes. El CC Ontinyent estuvo representado por tres de sus jóvenes corredores, que volvieron a demostrar su buen nivel competitivo, con tres actuaciones destacadas en sus respectivas categorías.

Un corredor del Club Ciclista Ontinyent en el podio de la tercera prueba de la Copa de Pumptrack. / Club Ciclista Ontinyent

En la categoría de Promesas 5-6 años, Pau Blasco Belda consiguió la quinta posición. En Promesas 7-8 años, Luca Amo Colomer finalizó en una muy meritoria cuarta posición, mientras que Quim Blasco Belda subió al podio con una segunda posición.

Estos resultados confirman la buena progresión de los jóvenes corredores del Club Ciclista Ontinyent y permiten afrontar con optimismo las próximas citas de la temporada. El calendario más inmediato llevará a los corredores del club a diferentes pruebas de mini enduro, entre las cuales destacan las citas de la Copa Comunitat Valenciana en Alcoi y Utiel, el Campeonato de Murcia de Mini Enduro en Sangonera la Verde y el Campeonato de Castilla-La Mancha en Cuenca.

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Un ciclista del club de Ontinyent durante la pueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack. / Club Ciclista Ontinyent

La próxima parada será especialmente esperada, puesto que tendrá lugar muy cerca de casa, en el Bikepark La Safranera de Alcoi, donde los jóvenes corredores del Club Ciclista Ontinyent volverán a poner a prueba su nivel en una nueva jornada de competición.