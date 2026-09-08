El Club Ciclista Ontinyent sube al podio en la tercera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack
Quim Blasco queda segundo en la categoría Promesas 7-8 años, en la que Luca Amo fue cuarto, mientras que Pau Blasco queda quinto en Promesas 5-6 años
El Club Ciclista Ontinyent consiguió buenos resultados en la tercera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack. El club ontinyentí subió al podio en la prueba disputada en el Pumptrack de Benarrai de la capital de la Vall d'Albaida, organizada por el Club Ciclista Ralph's Bikes. El CC Ontinyent estuvo representado por tres de sus jóvenes corredores, que volvieron a demostrar su buen nivel competitivo, con tres actuaciones destacadas en sus respectivas categorías.
En la categoría de Promesas 5-6 años, Pau Blasco Belda consiguió la quinta posición. En Promesas 7-8 años, Luca Amo Colomer finalizó en una muy meritoria cuarta posición, mientras que Quim Blasco Belda subió al podio con una segunda posición.
Estos resultados confirman la buena progresión de los jóvenes corredores del Club Ciclista Ontinyent y permiten afrontar con optimismo las próximas citas de la temporada. El calendario más inmediato llevará a los corredores del club a diferentes pruebas de mini enduro, entre las cuales destacan las citas de la Copa Comunitat Valenciana en Alcoi y Utiel, el Campeonato de Murcia de Mini Enduro en Sangonera la Verde y el Campeonato de Castilla-La Mancha en Cuenca.
La próxima parada será especialmente esperada, puesto que tendrá lugar muy cerca de casa, en el Bikepark La Safranera de Alcoi, donde los jóvenes corredores del Club Ciclista Ontinyent volverán a poner a prueba su nivel en una nueva jornada de competición.
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