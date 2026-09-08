Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Valencia hoyVivienda ValenciaPortal alquiler ValenciaInicio curso escolarIncendio Vall de Gallineraquiosco ParterreValencia CF
instagramlinkedin

El Club Ciclista Ontinyent sube al podio en la tercera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack

Quim Blasco queda segundo en la categoría Promesas 7-8 años, en la que Luca Amo fue cuarto, mientras que Pau Blasco queda quinto en Promesas 5-6 años

Un ciclista del CC Ontinyent durante la prueba de la Copa Comunitat de Pumptrack.

Un ciclista del CC Ontinyent durante la prueba de la Copa Comunitat de Pumptrack. / Club Ciclista Ontinyent

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El Club Ciclista Ontinyent consiguió buenos resultados en la tercera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack. El club ontinyentí subió al podio en la prueba disputada en el Pumptrack de Benarrai de la capital de la Vall d'Albaida, organizada por el Club Ciclista Ralph's Bikes. El CC Ontinyent estuvo representado por tres de sus jóvenes corredores, que volvieron a demostrar su buen nivel competitivo, con tres actuaciones destacadas en sus respectivas categorías.

Un corredor del Club Ciclista Ontinyent en el podio de la tercera prueba de la Copa de Pumptrack.

Un corredor del Club Ciclista Ontinyent en el podio de la tercera prueba de la Copa de Pumptrack. / Club Ciclista Ontinyent

En la categoría de Promesas 5-6 años, Pau Blasco Belda consiguió la quinta posición. En Promesas 7-8 años, Luca Amo Colomer finalizó en una muy meritoria cuarta posición, mientras que Quim Blasco Belda subió al podio con una segunda posición.

Estos resultados confirman la buena progresión de los jóvenes corredores del Club Ciclista Ontinyent y permiten afrontar con optimismo las próximas citas de la temporada. El calendario más inmediato llevará a los corredores del club a diferentes pruebas de mini enduro, entre las cuales destacan las citas de la Copa Comunitat Valenciana en Alcoi y Utiel, el Campeonato de Murcia de Mini Enduro en Sangonera la Verde y el Campeonato de Castilla-La Mancha en Cuenca.

Noticias relacionadas

Un ciclista del club de Ontinyent durante la pueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack.

Un ciclista del club de Ontinyent durante la pueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack. / Club Ciclista Ontinyent

La próxima parada será especialmente esperada, puesto que tendrá lugar muy cerca de casa, en el Bikepark La Safranera de Alcoi, donde los jóvenes corredores del Club Ciclista Ontinyent volverán a poner a prueba su nivel en una nueva jornada de competición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mayrén Beneyto: 'Es el rey emérito el que le pide' a Rita Barberá apoyar los eventos de Urdangarín
  2. En bañador y escondido en las dunas: la foto del presunto pirómano del incendio con más de 200 desalojados en Dénia
  3. Ultimátum del Valencia CF a Carlos Corberán: tiene tres partidos para revertir la situación y sacar al equipo del pozo
  4. Un vecino se planta ante el altar y agrede al cura de Llocnou de Sant Jeroni en plenas fiestas patronales
  5. Aceite de oliva: Por qué el desplome de precios en origen pone en riesgo los olivares
  6. Los acompañantes de Pilar Bernabé en la presentación de su candidatura a la alcaldía de València
  7. Las fallas y la pólvora de Benicalap pierden a Javier Paredes, miembro del inseparable trío de 'los tres de Acacias
  8. Los embalses valencianos resisten a la sequía mientras el Danubio se seca

Xàtiva busca empresa que gestione el Hotel Murta durante los próximos 20 años

Xàtiva busca empresa que gestione el Hotel Murta durante los próximos 20 años

Nicolau Calabuig, elegido candidato a la alcaldía de Ontinyent por unanimidad en la asamblea local de Compromís

Nicolau Calabuig, elegido candidato a la alcaldía de Ontinyent por unanimidad en la asamblea local de Compromís

La Escola de Ciclisme de Ontinyent consigue cinco podios en el Trofeu d'Escoles de Ciclisme Festes de Tavernes

El Club Ciclista Ontinyent sube al podio en la tercera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack

El Club Ciclista Ontinyent sube al podio en la tercera prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Pumptrack

Enésimo "lío político" en Xàtiva sobre la gestión de las colonias felinas en la ciudad

Enésimo "lío político" en Xàtiva sobre la gestión de las colonias felinas en la ciudad

Judith Tortosa suma dos platas en Polonia y pone rumbo al Mundial de Tashkent 2027

Judith Tortosa suma dos platas en Polonia y pone rumbo al Mundial de Tashkent 2027

Xàtiva contratará un estudio de arquitectura que redacte las obras pendientes del Pla de la Mesquita

Xàtiva contratará un estudio de arquitectura que redacte las obras pendientes del Pla de la Mesquita

Tradición e IA se unen en el álbum «Les festes del meu poble: L'Alcúdia de Crespins»

Tradición e IA se unen en el álbum «Les festes del meu poble: L'Alcúdia de Crespins»
Tracking Pixel Contents