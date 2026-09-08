Enésimo "lío político" en Xàtiva sobre la gestión de las colonias felinas en la ciudad

No es la primera vez que el tema de la gestión de las colonias felinas en Xàtiva salta a la palestra. Y no será la última. Desde que el Ayuntamiento rompiera el convenio suscrito con dos entidades que gestionaban las colonias felinas, este tema ha aparecido de forma periódica en el debate político.

Hoy, el Partido Popular ha denunciado "la situación en la que se está desarrollando la gestión de las colonias felinas de la ciudad después de visitar uno de los espacios utilizados para atender a gatos y camadas y comprobar sobre el terreno unas condiciones lamentables e impropias de una ciudad como Xàtiva”.

"Jaulas, transportines, espacios improvisados y una evidente falta de medios forman parte de una realidad que contrasta frontalmente con la imagen que intenta transmitir el gobierno de Roger Cerdà sobre su política de bienestar animal", prosiguen.

“Esta es la Xàtiva real que no aparece en las fotografías del Ayuntamiento”, ha afirmado el portavoz popular, Marcos Sanchis. “Cuando uno sale de los despachos y habla con las personas que están todos los días cuidando a estos animales descubre que detrás de muchos anuncios municipales hay voluntarios poniendo su tiempo, sus medios y, demasiadas veces, solucionando problemas que debería tener resueltos el Ayuntamiento”.

Para el Partido Popular, "la situación resulta especialmente grave porque la legislación actual de bienestar animal atribuye claramente a los ayuntamientos responsabilidades en la gestión de los gatos comunitarios y las colonias felinas".

“Ya no vale mirar hacia otro lado ni pensar que esto se soluciona porque haya personas de buena voluntad dispuestas a hacerse cargo. La responsabilidad es municipal y Roger Cerdà tiene que asumirla”, ha señalado Sanchis.

Desde el PP han querido reconocer "la labor de las personas que colaboran diariamente con las colonias felinas y que atienden a animales abandonados, enfermos o a nuevas camadas".

Precisamente por ello, consideran “inaceptable que esta implicación ciudadana acabe convirtiéndose en el elemento que sostiene el sistema ante la falta de suficientes recursos e instalaciones municipales".

“Los voluntarios tienen que ser colaboradores del Ayuntamiento, no el salvavidas permanente de una mala gestión”, ha explicado Sanchis.

El portavoz popular ha incidido en que “cuando aparece una camada, un animal enfermo o un gato que necesita ser apartado temporalmente de una colonia, la respuesta de una administración responsable no puede consistir en esperar a encontrar a alguien que se lo lleve a su casa”.

“Tiene que haber instalaciones, medios, protocolos y capacidad de respuesta. Para eso están los impuestos que pagan los vecinos de Xàtiva”, ha añadido.

Para el PP, "lo ocurrido con las colonias felinas vuelve a reproducir una forma de gobernar que se ha convertido en habitual durante los años de Roger Cerdà al frente del Ayuntamiento".

“Hay mucho anuncio, mucha fotografía y mucha propaganda, pero cuando rascas un poco aparecen los mismos problemas: falta de planificación, falta de mantenimiento y vecinos que terminan cubriendo las carencias del gobierno municipal”, ha denunciado Sanchis.

Los populares consideran que "no resulta suficiente presentar campañas, páginas web o estadísticas mientras quienes trabajan diariamente con los animales se encuentran con dificultades para atender nuevas camadas y con espacios que no ofrecen las condiciones que deberían garantizarse".

“El bienestar animal no se mide en publicaciones de redes sociales. Se mide viendo cómo están los animales y qué medios tienen quienes los cuidan. Y lo que hemos visto no es el modelo que merece Xàtiva”, ha asegurado el portavoz popular.

El Partido Popular reclama "la puesta en marcha de una solución estable que permita disponer de un espacio adecuado para la atención temporal de camadas, animales enfermos o gatos que, por diferentes circunstancias, no puedan permanecer en sus colonias".

Asimismo, los populares reclaman "mayores recursos materiales, protocolos claros de actuación ante urgencias y un sistema municipal que permita que la colaboración de los voluntarios sea precisamente eso, colaboración, y no la sustitución de las obligaciones de la administración".

Sanchis ha defendido que “Xàtiva necesita pasar de la propaganda a la gestión”.

“Después de tantos años gobernando, Roger Cerdà ya no puede seguir culpando a otros ni diciendo que los problemas están en vías de solución. Ha tenido tiempo de sobra. Si después de tantos años esta es la realidad que encontramos, es evidente que Xàtiva necesita otra forma de gobernar”, ha afirmado.

El portavoz popular ha concluido que “nosotros queremos una ciudad en la que quien dedica voluntariamente su tiempo a cuidar animales encuentre al Ayuntamiento a su lado, aportando recursos y soluciones, y no una ciudad en la que los vecinos tengan que hacer de Ayuntamiento”.

“Esta es la diferencia entre gestionar y hacerse una foto. Y Xàtiva necesita gestión, soluciones y un cambio”, ha concluido Sanchis.

Respuesta del equipo de gobierno

Y las críticas populares han sido contestadas por el actual equipo de gobierno. "Una vez más el Partido Popular de Xàtiva demuestra que su estrategia de oposición se basa en la mentira y el desconocimiento. El desconocimiento de la tarea de este equipo de gobierno que tiene destinados 80.000 euros del presupuesto a la construcción de un nuevo refugio para gatos y que este se encuentra en redacción del proyecto. Y en la mentira porque es la Generalitat Valenciana quien no ha destinado ni un euro en tres años para el control de colonias felinas municipales para municipios de más de 30.000 habitantes, una situación que va en contra de la ley de Bienestar animal. Y no se trata de una opinión sino de un hecho, porque el Ayuntamiento de Xàtiva ha destinado mes de 130.000 euros en el mismo periodo", exponen.

"Además, resulta especialmente sorprendiendo que el PP hablo de «falta de planificación» y aseguro que el Ayuntamiento no dispone de medios ni de un modelo de gestión de las colonias felinas cuando Xàtiva cuenta con un Plan Local de Colonias Felinas y está desarrollando actuaciones concretas para continuar mejorándolo", apuntan.

Y defienden que "los datos desmienten frontalmente el relato de los populares, que no han presentado ni una suela para defender su tesis. Durante el año 2025 se realizaron 430 intervenciones veterinarias, de las cuales 188 fueron esterilizaciones, un 79% más que el año anterior. También se triplicaron las adopciones, pasando de 48 en 2024 a 145 animales que encontraron un nuevo hogar en 2025. La inversión municipal en este ámbito llegó a los 40.091,52 euros durante 2025, ante los 32.389,33 euros del año anterior".

"Por lo tanto, resulta difícil entender como el Partido Popular puede hablar de «mucho relato y poca gestión» cuando los datos muestran precisamente el contrario: más intervenciones, más esterilizaciones, más adopciones y más recursos destinados a las colonias felinas", argumentan.

"Pero, además, el Ayuntamiento no se ha limitado a mantener el que ya existía. El pasado mas de junio se impulsó un nuevo contrato para la gestión integral de las colonias felinas, enmarcado dentro del Pla Local de Colonias Felinas, con un presupuesto anual de 61.051,28 euros y una duración inicial de un año, prorrogable hasta tres. El contrato incluye esterilizaciones, *desparasitacions, controles sanitarios, hospitalizaciones, identificaciones con microchip, vacunaciones, pruebas diagnósticas y atención veterinaria urgente. Además, establece un servicio de urgencias veterinarias 24 horas, los 365 días del año para los gatos comunitarios sin propietario identificado", prosiguen.

"Es decir, mientras el PP visita unas instalaciones y construye a partir de esto un relato político de precariedad y abandono, el Ayuntamiento está trabajando en una estrategia planificada y global, reforzando precisamente los recursos y los servicios que los populares aseguran que no existen", exponen.

Y esto no significa ignorar las dificultades. La gestión de las colonias felinas es una tarea compleja que requiere la implicación de muchas personas y que, como pasa en cualquier servicio público, siempre es susceptible de mejora. Pero una cosa es señalar aspectos que se pueden mejorar y otra muy diferente es afirmar falsedades sobre la inexistencia de planificación o de recursos", comentan.

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"En este sentido, hay que reconocer especialmente la tarea que desarrollan las personas voluntarias, las gestoras y gestores de colonias, los profesionales veterinarios, las entidades de protección animal, la Policía Local y el personal municipal de Bienestar Animal. Durante esta legislatura, además de las 722 intervenciones veterinarias, se han realizado otras 580 actuaciones por parte de la policía, el equipo de voluntariado y el personal de Bienestar Animal, incluyendo rescates, capturas, mediaciones y tramitaciones. Dentro de los recursos de que dispone el Ayuntamiento, el personal municipal y las personas voluntarias están realizando una tarea muchas veces invisible, para garantizar el bienestar de los animales y dar respuesta a situaciones que requieren una actuación inmediata. Es una falta de respeto hacia todas estas personas ningunear su trabajo. Los voluntarios y voluntarias no son «el salvavidas de una mala gestión», como afirma el PP: son una parte fundamental de un modelo de trabajo coordinado con el Ayuntamiento, los profesionales veterinarios y las entidades de protección animal", apostillan.