La Escola de Ciclisme de Ontinyent consigue cinco podios en el Trofeu d'Escoles de Ciclisme Festes de Tavernes

La Escola de Ciclisme de Ontinyent participó este pasado domingo en el Trofeu d'Escoles de Ciclisme Festes de Tavernes, organizado por el Club Ciclista Tavernes de la Valldigna, en una jornada marcada por el viento y por un circuito situado junto a la playa. Las condiciones meteorológicas convirtieron el viento en uno de los principales factores de las diferentes pruebas, especialmente en las largas rectas del circuito, donde la capacidad de los jóvenes ciclistas para rodar en grupo y aprovechar el efecto de ahorro de esfuerzo fue determinante.

Una ciclista de la Escola de Ontinyen en el segundo puesto del podio. / Escola Ciclisme Ontinyent

En la prueba de gymkana de la categoría Alevines, Marc Beneyto finalizó en novena posición, seguido de Hugo Felipe, 14.º; Teo Soriano, 17.º; Josep González, 18.º, y Vera Mollà, 23.ª. En la prueba en línea de Promesas, Kendall López consiguió la victoria en la categoría de segundo año. En esta misma categoría, Maties Mestre fue segundo y Erik Mollà tercero, consiguiendo así un doble podio para la escuela. Vega de Lamo finalizó quinta y Vega Bonell sexta. En Promesas de primer año, Llum Bonell consiguió la quinta posición, mientras que Leo Marrahí también finalizó quinto.

Ciclista de la Escola de Ontinyent en el podio del Trofeu de Tavernes. / Escola Ciclisme Ontinyent

En cuanto a los Alevines, Vera Mollà subió al segundo cajón del podio. En la categoría masculina, Teo Soriano fue quinto y Hugo Felipe sexto. En segundo año, Josep González acabó en octava posición y Marc Beneyto en decena.

Finalmente, en la categoría Infantiles, Nicolás Sanz y Alejandro Pulgarín, de primer año, protagonizaron una destacada actuación con una cuarta y quinta posición, respectivamente. En segundo año, Jaume Beneyto consiguió subir al podio en segunda posición, mientras que Pau Vallés finalizó séptimo.

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Una ciclista de la Escola de Ontinyent en lo alto del podio del Trofeu de Tavernes. / Escola Ciclisme Ontinyent

En total, la Escola de Ciclisme de Ontinyent consiguió cinco podios, con una victoria, tres segundos puestos y un tercero, en una nueva jornada de competición que permitió a los jóvenes ciclistas continuar acumulando experiencia y demostrando el buen trabajo que se realiza desde la escuela. La Escola de Ontinyent felicita a todos los participantes por su esfuerzo y agradece al Club Ciclista Tavernes de la Valldigna la organización de la prueba.