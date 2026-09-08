La jornada de reencuentro por el 40 aniversario del Bádminton Xàtiva reúne a más de 60 participantes

El Club Bádminton Xàtiva celebró el pasado sábado, 5 de septiembre, una jornada con motivo del 40 aniversario de la entidad deportiva, una actividad que llenó el pabellón Francisco Ballester. Una jornada de reencuentro con antiguos deportistas que reunió a más de 60 participantes y que fue todo un éxito. La cita, de carácter totalmente informal tenía la intención de volver a poner en contacto al mayor número de deportistas y socios que han pasado por el club en los últimos 40 años y de este modo sentar una base para poder organizar un próximo evento mucho más formal e institucional.

La jornada que se desarrolló en horario de 10 a 13 horas reunió a más de 60 antiguos socios y deportistas que aprovecharon para disputar unos partidos y rememorar sus años en las pistas de bádminton y otros que dedicaron el tiempo a retomar el contacto con sus compañeros del club y recordar sus tiempos de deportistas.

El Pabellón Ballester pudo ver a ilustres miembros del Club Bádminton Xàtiva como Emilia Argente, Vicente Ferrer, Carlos Martínez, etc… y destacados deportistas como Sergi Llopis, Merche Cuenca, Inma Aparicio, Jaume Puchalt y Ana Ferrer, quien también fue entrenadora del club durante muchos años. También se dejó ver el actual presidente de la Federación Bádminton de la Comunitat Valenciana y antiguo miembro del club, Ferran Feliu.

Jaume Puchalt puso la guinda trayendo y donando al archivo del club una pancarta que elaboró con el motivo de la disputa del partido de vuelta de la Liga de Clubes División de Honor de la temporada 2007-2008, que se disputó en Xàtiva, y donde el club setabense consiguió el subcampeonato frente al CB Soderinsa Rinconada. Este lienzo recordó todo lo que se vivió esa intensa temporada de liga donde los setabenses se plantaron en la final.

En resumen, una gran jornada donde los partidos, recuerdos, anécdotas, historias fueron las protagonistas en la jornada de la mañana y que se prolongaron en el caso de muchos, a lo largo de la comida que se programó a continuación.

Arnau Ballester, del CB Xàtiva, en lo alto del podio con el oro, en el Máster de Estella. / Javier Alcázar

Arnau Ballester, campeón en Estella

Por otra parte, el deportista del CB Xàtiva Arnau Ballester se ha proclamado campeón individual en el Máster Sub-15 disputado en Estella, donde también se colgó el bronce en la prueba de dobles mixto, junto a su compañera Victoria Pérez. El Master N2-N3 Sub-15 tuvo lugar el pasado fin de semana en Estella (Navarra), con la participación de 109 deportistas en lo que era el relanzamiento de las competiciones nacionales en la categoría sub-15. El jugador del Club Bádminton Xàtiva compitió en las pruebas de individual masculino y dobles mixto consiguiendo unos magníficos resultados en su regreso a las competiciones de carácter nacional.

En la prueba de individual, Arnau quedó encuadrado en el grupo A, como cabeza de serie. En esta primera fase el setabense no tuvo problemas y superó con más que solvencia esta fase quedando en primera posición y logrando el pase al cuadro final. La ronda de octavos la esquivó por su condición de uno, y en cuartos se enfrentó al jugador de El Campello, Luca Adrián, al que superó en dos sets por 21-15 y 21-19 para acceder a las semifinales, que se disputarían el domingo 6 de septiembre.

En la semifinal se cruzó con el deportista Biel Garrell, al que superó por 21-14 y 21-16, logrando acceder a la final, donde le esperaba Pedro Marín, al que también superó sin demasiadas dificultades por 21-16 y 21-13, logrando de este modo el oro en la prueba individual.

En la prueba de dobles mixto, Arnau y Victoria quedaron encuadrados en el grupo A, donde estaba la pareja cabeza de serie formada por Iván Díaz y Elena Cuevas, frente a los que se jugaron el pase a la final en un intenso encuentro de 40 minutos y tres sets. El primer set cayó del lado de Victoria y Arnau que lo cerraron 21-17. Pero a partir del segundo set Iván y Elena fueron recortando y presionando, consiguiendo imponerse por 16-21 y 12-21 y dar así la vuelta al marcador. Con este resultado, Arnau Ballester y Victoria Pérez del CB Almería se cuelgan el bronce y consiguen un buen puñado de puntos para el ranking nacional.

Próximas competiciones

El próximo fin de semana los deportistas de la categoría senior del Club Bádminton Xàtiva viajarán hasta el País Vasco para participar en el Top Máster Senior que se disputa del 12 al 13 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo de Aranalde de la localidad de Vitoria. Reunirá a un total de 105 deportistas de esta categoría que retoman con este torneo la actividad deportiva a nivel nacional, donde muchos de ellos buscan afinar su preparación de cara al Campeonato de Europa Senior que se disputa del 19 al 27 de septiembre en Cagliari, como es el caso de la setabense Mª José Mompó.

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Por otra parte, el sábado 12 de septiembre la actividad competitiva en la Comunitat Valenciana se reanuda con la disputa del Máster Territorial Sub-11, Sub-15 y Sub-19. Los jugadores del Club Bádminton Xàtiva viajarán hasta la localidad alicantina de El Campello para seguir con la competición en este tramo final de la temporada y buscar ritmo de competición para afrontar las próximas salidas a nivel nacional de las próximas semanas.