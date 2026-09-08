Judith Tortosa suma dos platas en Polonia y pone rumbo al Mundial de Tashkent 2027

La paratleta de Xàtiva Judith Tortosa ha cerrado la temporada 2026 con dos nuevas medallas de plata en una competición internacional de Frame Running disputada el pasado 5 de septiembre en Karpacz (Polonia). Tortosa participó en el 4.º Dolnośląski y 2.º Miedzynarodowy Mityng Internacional de Frame Running, una cita que reunió a más de 80 atletas de diferentes edades procedentes de Polonia, Lituania y Croacia, además de la representación española.

Judith Tortosa durante una de las carreras disputadas en Polonia. / Levante-EMV

La deportista valenciana logró la segunda posición tanto en los 100 metros, con una marca de 18,03 segundos, como en los 200 metros, donde paró el cronómetro en 35,06 segundos. En ambas pruebas, Tortosa terminó por detrás de Magdalena Andruskievich, vigente campeona del mundo, en una jornada condicionada por unas complicadas condiciones de viento, con rachas de hasta 4,6 m/s.

Tortosa, a la derecha, junto a otras dos paratletas, en Polonia. / Levante-EMV

Los resultados permiten a la atleta setabense cerrar la temporada con un nuevo paso adelante en su trayectoria internacional y reforzar su presencia en el circuito europeo de Frame Running.

Una invitación especial desde Polonia

La participación de Judith Tortosa en Karpacz tuvo además un componente especial, ya que la deportista recibió una invitación de la organización polaca para formar parte de esta competición internacional. Durante el encuentro, un alto cargo del Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start", organismo polaco vinculado al deporte de personas con discapacidad, trasladó a Tortosa su intención de contar con ella en próximas competiciones, lo que abre nuevas posibilidades de participación internacional para la atleta española.

Judith Tortosa en una de las carreras disputadas en Polonia. / Levante-EMV

Para Judith Tortosa, la experiencia va mucho más allá de los resultados obtenidos sobre la pista. “Hay competiciones que no son solo una carrera. Son una historia, un recuerdo y una forma de darte cuenta de todo lo que has conseguido”. La atleta destaca especialmente la oportunidad de compartir competición con deportistas de otros países y el significado que tiene recibir el reconocimiento de una organización internacional. “Recibir una invitación desde Polonia para formar parte de esta competición internacional ha sido algo muy especial para mí”. Tortosa ha querido agradecer a la organización “por contar conmigo, por la acogida y por hacerme sentir una más de esta gran familia del Frame Running”, y ha resumido el carácter internacional de la experiencia con un mensaje: “España y Polonia unidas por el Frame Running”.

Tashkent 2027, el próximo gran objetivo

Con la competición de Karpacz, Judith Tortosa da por finalizada la temporada 2026 y centra ya sus esfuerzos en la preparación de la próxima campaña, cuyo gran objetivo será el Campeonato del Mundo de 2027 en Tashkent, Uzbekistán.

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Participantes en la competición internacional celebrada en Polonia. / Levante-EMV

La deportista afronta esta nueva etapa con la experiencia acumulada durante una temporada de competición internacional y con el objetivo de seguir progresando y consolidándose entre las referentes del Frame Running. “Me vuelvo con recuerdos, aprendizaje y todavía más ganas de seguir escribiendo mi historia. Esto no termina aquí”.