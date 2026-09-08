Nicolau Calabuig, elegido candidato a la alcaldía de Ontinyent por unanimidad en la asamblea local de Compromís

Nico Calabuig era elegido este pasado lunes como candidato a la alcaldía de Ontinyent para las Elecciones municipales de 2027. La Asamblea Local de Compromís per Ontinyent ratificaba por unanimidad su nombramiento en una convocatoria que contaba con una numerosa participación de la militancia del colectivo. La candidatura de Calabuig era la única presentada en el plazo de un mes que se había previsto al respecto, motivo por el cual la asamblea local era el órgano encargado de su aprobación. Nico Calabuig ha agradecido el apoyo depositado en él y ha alentado a toda la ciudadanía a "hacer posible el cambio que necesita Ontinyent, y conseguir desde el próximo gobierno municipal una ciudad centrada en el bienestar diario de la gente".

En palabras del candidato a la alcaldía, Nico Calabuig, “tengo mucha ilusión y ganas de continuar trabajando por Ontinyent, y quiero hacerlo como alcalde encabezando el próximo gobierno municipal. Creo que durante estos años he adquirido una experiencia muy útil en la política municipal. He encabezado una oposición constructiva y sólida con un buen equipo, y también he priorizado una gestión transformadora en la concejalía de Bibliotecas, mejorando un servicio público para la ciudadanía, a pesar de disponer de un presupuesto muy bajo. Por otro lado, a nivel personal, en estos años he adquirido una nueva experiencia profesional como profesor de educación secundaria, y he entrado en una nueva etapa vital con la paternidad. Todo esto me ha dado una visión más madura de las cosas, me ha ayudado a ordenar mejor las prioridades, y me ha cargado de energía y de nuevos motivos para trabajar por el presente y el futuro de Ontinyent”.

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El candidato ha apuntado que “después de 15 años de alcaldía de Jorge Rodríguez, casi 12 con mayoría absoluta, Ontinyent pide un cambio, y esto se siente en las calles. El actual gobierno municipal está desconectado de la realidad, y se observa en la falta de soluciones reales y dialogadas en retos como la vivienda y la gestión de la basura. Nosotros salimos a ganar y lo queremos hacer con un proyecto alternativo de ciudad, que atienda las prioridades de la gente, como la vivienda, los residuos, la gestión de los servicios públicos del ayuntamiento, y el transporte público y la movilidad. Y todo esto desde un gobierno que escuche a la ciudadanía y dialogue de verdad, sin censuras ni sectarismos, y con los pies a tierra”. “En las últimas elecciones municipales, contra pronóstico, doblamos nuestra representación subiendo de 2 a 4 regidores y regidoras, y nos convertimos en el primer grupo de la oposición. Esta vez ganaremos la alcaldía y haremos posible el cambio de prioridades que Ontinyent merece, pasando de la propaganda y los grandes acontecimientos al bienestar diario de la gente. Tenemos por delante meses muy intensos de trabajo y esfuerzo para hacer posible esa transformación. Tenemos la fuerza, el proyecto y el equipo. De la mano de la ciudadanía lo haremos posible”, ha concluido Nico Calabuig.