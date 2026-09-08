El nuevo sistema de residuos de Ontinyent redujo un 65% la fracción resta en agosto respecto al año anterior

El Ayuntamiento de Ontinyent ha defendido hoy que "el nuevo sistema de recogida de residuos de Ontinyent empieza a ofrecer resultados que evidencian un cambio profundo en la manera como la ciudad gestiona sus residuos". Así, se apoyan en los datos correspondientes al mes de agosto, uno de los meses del año donde más residuos se generan debido en las fiestas de Moros y Cristianos, que "muestran una reducción del 64,9% de la fracción resta, que ha pasado de los 1.054.740 kilos registrados el agosto de 2025 a los 370.400 kilos de este año, una reducción de 684.340 kilos de residuos en términos absolutos en un solo mes", según exponen.

Para el gobierno municipal, "este dato es especialmente significativo porque demuestra que el nuevo sistema ha supuesto ya un cambio en los hábitos de la ciudadanía que ya está produciendo resultados medibles. Antes teníamos más de un millón de kilos de resto en un mes y ahora tenemos 370.000, residuos que antes iban mezclados ahora se están separando correctamente”, señalan.

"Una de las transformaciones más importantes se encuentra en la fracción orgánica. El año pasado esta fracción no se recogía de manera diferenciada, mientras que este año se han recuperado 258.600 kilos de orgánica solo durante el mes de agosto. A esta cifra se suman 121.420 kilos de envases y 68.740 kilos de papel y cartón, por el que en total, durante agosto, se han recogido de manera separada 448.760 kilos de orgánica, envases y papel y cartón", comentan.

Para una ciudad de cerca de 37.000 habitantes, "estas cifras representan un cambio de escala en la separación de los residuos y confirman que una parte muy importante de la ciudadanía se está adaptando de manera efectiva al nuevo modelo". El gobierno municipal subraya que el "objetivo del nuevo sistema no es simplemente recoger más, sino recoger mejor. La reducción de la fracción resta implica reducir los residuos que necesitan tratamientos de eliminación, que es más cara, mientras que el aumento de las fracciones separadas permite darles un tratamiento diferenciado y facilitar el aprovechamiento”.

En este sentido, exponen que "los datos también tienen una consecuencia económica: El tratamiento de una tonelada de fracción resta tiene un coste considerablemente superior al de la materia orgánica separada, que es de aproximadamente 187 euros por tonelada ante los 90 euros de la orgánica, según los datos del Consorcio de Residuos. El nuevo modelo de recogida puerta a puerta de Ontinyent se diseñó precisamente para incrementar la separación de los residuos, reducir la fracción destinada a eliminación y avanzar hacia un sistema en que quien menos genera y mejor separa pueda pagar menos. El sistema permite, además, registrar las aportaciones y avanzar hacia una tasa más justa".

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Desde el Gobierno de Ontinyent se explica que “estos datos nos dicen que la ciudad está avanzando en la dirección correcta. La mejor respuesta que podemos dar a las dificultades iniciales es continuar mejorando el servicio y demostrar con datos que el sistema funciona. El balance de agosto es especialmente positivo teniendo en cuenta que se trata de un modelo que todavía está en fase de consolidación y que, por lo tanto, existe margen porque los resultados continúan mejorando durante los próximos meses. El sistema puede poner cubos, calendarios y tecnología, pero quien hace posible el cambio es la gente de Ontinyent. Son los vecinos y vecinas los que están separando la orgánica, los envases, el papel y el resto cada día, y las cifras demuestran que lo están haciendo”, destacan.