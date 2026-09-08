Ontinyent promociona la gastronomía local y la marca MOS en el Euro-Toques en València

El Ayuntamiento de Ontinyent ha participado este martes en el escaparate gastronómico organizado por la Diputació de València en el Centro Cultural La Beneficencia, dentro de las actividades paralelas de la Asamblea de Euro-Toques de la Comunidad Valenciana, una cita que ha reunido algunos de los principales referentes de la cocina española y europea y que ha servido para poner en valor la riqueza gastronómica de los municipios valencianos. En representación de la ciudad ha asistido la regidora de Turismo, Maria José Alhambra, quien ha explicado que la propuesta de Ontinyent ha girado alrededor de uno de los productos más identificativos de la gastronomía local: el embutido artesanal. Para la ocasión se ofreció tanto embutido seco como embutido fresco de Carnicería Ramón, este último utilizado para elaborar bocadillos preparados con pan de masa madre del Forn de Sant Esteve, elaborado exclusivamente para esta actividad.

La regidora explicaba que la selección de los productos no había estado casual, sino que respondía a la voluntad de continuar consolidando el Club de Producto MOS como una marca de calidad vinculada a la gastronomía y al producto de proximidad. Alhambra apuntaba que "hemos querido que Ontinyent estuviera representada por dos establecimientos que formen parte del Club de Producto MOS porque esta era una magnífica oportunidad para continuar dando visibilidad a una marca que identifica aquellos negocios que apuesten por la calidad, la proximidad y la autenticidad", señalaba.

Mª José Alhambra destacaba que el objetivo de la participación iba más allá de ofrecer una degustación, puesto que “queríamos que las personas asistentes pudieran conocer de primera mano una parte de nuestra identidad gastronómica, pero también los valores que hay detrás de MOS. Hablamos de producto local, de artesanía, de comercio de proximidad y de una manera de entender la gastronomía basada en la calidad. Todo esto es lo que representa el Club de Producto MOS y es lo que hemos querido transmitir en este encuentro", manifestaba.

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La regidora incidía que el encuentro reunía un público especialmente sensible en estos valores, formado por profesionales de la gastronomía, cocineros y personas estrechamente vinculadas al sector alimentario, “un escenario idóneo para mostrar el potencial gastronómico de Ontinyent ante personas que valoran precisamente aquello que identifica MOS: la calidad del producto, el trabajo artesanal y la proximidad. Participar en una cita como esta contribuye a reforzar el posicionamiento de Ontinyent como un destino gastronómico cada vez más reconocida", apuntaba. "La acogida de la propuesta ontinyentina fue muy positiva. Los bocadillos elaborados se agotaron a lo largo de la mañana y numerosas personas asistentes felicitaron a los representantes municipales por la calidad de los productos presentados". Este buen resultado confirma, según destacaba Maria José Alhambra, que "cuando apostamos por nuestro producto, por nuestros artesanos y por los establecimientos que trabajan con calidad, el resultado siempre es positivo. La respuesta del público ha estado excelente y nos anima a continuar impulsando MOS como una de las grandes herramientas de promoción turística y gastronómica de la ciudad", concluía.