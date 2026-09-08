Ontinyent y la UPV colaboran en un proyecto europeo sobre el parque de las Mamás Belgas

El Ayuntamiento de Ontinyent y la Universitat Politècnica de València (UPV) colaboran en un proyecto europeo que analizará el comportamiento del parque inundable de las Mamás Belgas como ejemplo de solución basada en la naturaleza para reforzar la resiliencia hídrica ante los efectos del cambio climático. La iniciativa permitirá profundizar en el conocimiento científico de una actuación que ya se ha consolidado como un referente internacional en adaptación urbana ante el riesgo de inundaciones.

El proyecto está impulsado por el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la UPV, dentro del programa europeo Prima, y cuenta con un presupuesto de 2,93 millones de euros. Durante los próximos 36 meses, investigadores de la universidad trabajarán en dos áreas de la cuenca del Júcar, entre las cuales se encuentra el parque inundable de la Cantereria, uno de los siete espacios demostrativos seleccionados entre diferentes países mediterráneos. El estudio combinará datos de campo con modelos hidrológicos y ambientales para evaluar hasta qué punto esta infraestructura verde contribuye a laminar las avenidas, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la calidad del agua. Para hacerlo se instalará instrumentación específica que permitirá monitorizar el funcionamiento del parque y obtener información científica sobre su comportamiento.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que "desde el primer momento apostamos por una actuación innovadora que demostrara que es posible convivir con el río desde el respeto al medio natural. El hecho que ahora la UPV elija el parque de las Mamás Belgas como caso de estudio dentro de un proyecto europeo confirma que Ontinyent está marcando el camino en la adaptación al cambio climático". El regidor de Territorio, Óscar Borrell, incidía por su parte en que "esta colaboración es muy valiosa porque permitirá disponer de datos científicos que ayudarán a continuar mejorando esta infraestructura y, al mismo tiempo, compartir el conocimiento generado con otros territorios que afrontan retos similares".

Desde la UPV se pone en valor la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent y el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que hacen posible desarrollar la investigación sobre una actuación real ejecutada después de las inundaciones de 2019. El proyecto plantea un enfoque integral que combina soluciones basadas en la naturaleza, tecnologías digitales, gobernanza participativa y nuevos instrumentos de financiación para mejorar la gestión del agua.

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El parque de las Mamás Belgas se ha convertido en un referente internacional gracias a su capacidad para compatibilizar la protección ante las inundaciones con la recuperación ambiental y el uso ciudadano. El pasado mas de mayo fue distinguido a los UIA 2030 Awards, promovidos por la Unión Internacional de Arquitectas y ONU-Hábitat, en la categoría de adaptación al cambio climático y resiliencia urbana. Además, en 2025 obtuvo tres galardones de los Premios del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, entre ellos el premio de Urbanismo y Paisaje y la Distinción Especial de Conservación del Paisaje, así como uno de los premios "Casa de la Arquitectura" del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.