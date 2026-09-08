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Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada

El conductor del vehículo pesado fue atendido por el equipo del Servicio de Asistencia Médica Urgente después de que el camión que manejaba volcara en el kilómetro 31 de la A-35

Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada

Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada / Consorci de Bombers

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José Luis G. Llagües

Vallada

El incidente ha tenido lugar esta madrugada, pasadas las dos horas de la noche. Efectivos sanitarios han trasladado a un conductor al hospital que había volcado con su camión en una carretera perteneciente al término municipal de Vallada. Así, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) confirman que recibieron un aviso "para asistir un hombre de 55 años después de volcar el camión que conducía en el A-35, a la altura del kilómetro 31". Hasta el lugar se desplazó dos ambulancias, un equipo del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) y otro equipo en un vehículo de Soporte Vital Básico (SVB).

Los sanitarios movilizados atendieron el hombre por luxación de hombro y traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

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A su vez, desde el Consorcio de Bomberos han confirmado que el accidente de tráfico ha tenido lugar en la A-35 en Vallada, pasadas las dos horas de la madrugada. Para responder al aviso actuaron bomberos de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada. "Se trataba de un camión volcado y a la llegada de los bomberos el conductor estaba fuera, por lo cual no ha habido que excarcelar. Los efectivos del Consorcio han eliminado riesgos del vehículo y han apoyado a los medios sanitarios, que se han hecho cargo", exponen las fuentes consultadas.

Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada

Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada / Consorci de Bombers

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