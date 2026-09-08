Trasladan al hospital de Xàtiva a un conductor tras volcar su camión en Vallada

El incidente ha tenido lugar esta madrugada, pasadas las dos horas de la noche. Efectivos sanitarios han trasladado a un conductor al hospital que había volcado con su camión en una carretera perteneciente al término municipal de Vallada. Así, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) confirman que recibieron un aviso "para asistir un hombre de 55 años después de volcar el camión que conducía en el A-35, a la altura del kilómetro 31". Hasta el lugar se desplazó dos ambulancias, un equipo del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) y otro equipo en un vehículo de Soporte Vital Básico (SVB).

Los sanitarios movilizados atendieron el hombre por luxación de hombro y traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

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A su vez, desde el Consorcio de Bomberos han confirmado que el accidente de tráfico ha tenido lugar en la A-35 en Vallada, pasadas las dos horas de la madrugada. Para responder al aviso actuaron bomberos de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada. "Se trataba de un camión volcado y a la llegada de los bomberos el conductor estaba fuera, por lo cual no ha habido que excarcelar. Los efectivos del Consorcio han eliminado riesgos del vehículo y han apoyado a los medios sanitarios, que se han hecho cargo", exponen las fuentes consultadas.