Xàtiva busca empresa que gestione el Hotel Murta durante los próximos 20 años

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado el inicio del expediente de contratación para la concesión del servicio de explotación del Hotel Murta y la cafetería-restaurante, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regularán el futuro contrato. "Se trata de un nuevo paso en el procedimiento impulsado por el Ayuntamiento de Xàtiva con el objetivo de recuperar la actividad de este equipamiento hotelero e incorporarlo de nuevo a la oferta turística y de hostelería de la ciudad", exponen.

Cabe recordar que el complejo lleva ocho años cerrado y que en las últimas dos adjudicaciones las empresas ganadoras acabaron desistiendo. El estudio de viabilidad económico-financiero publicado el año pasado confirma que se necesita una inversión de 200.000 euros para reabrir las instalaciones.

El contrato tendrá una duración de 20 años, sin posibilidad de prórroga, y establece un canon mínimo de 1.004,41 euros mensuales, que podrá ser mejorado al alza por las empresas licitadoras. El valor estimado del contrato asciende a más de 19 millones de euros (IVA no incluido). En anteriores licitaciones se ofreció un plazo de quince años y un canon de 14.000 euros, ahora revisado algo a la baja.

El canon fijado procede del estudio de viabilidad ya citado, donde se confirma que la actividad del hotel es rentable, mientras que la cafetería no lo es: "La adjudicataria deberá aportar al Ayuntamiento un canon de 1.224,97 € y en el caso del Restaurante la adjudicataria deberá percibir un canon de 220,56 € por parte del Ayuntamiento para logar la viabilidad económicofinanciera".

Desde el consistorio comentan quen "la aprobación de los pliegos culmina una fase previa de preparación que se inició a principios de año con la aprobación del estudio de viabilidad económico-financiera y del Pliego de Prescripciones Técnicas. Estos documentos fueron sometidos posteriormente a exposición pública durante un mes y, una vez finalizado el periodo sin que se presentaran alegaciones, quedaron aprobados definitivamente".

El hotel Murta de Xàtiva, de titularidad municipal, cerrado desde junio de 2018. | PERALES IBORRA / Sergio Gómez. Xàtiva

"De esta manera, el Ayuntamiento ha completado las diferentes actuaciones preparatorias necesarias para poder iniciar ahora la licitación del servicio, definiendo tanto las condiciones administrativas como los requisitos técnicos que deberá cumplir la empresa que resulte adjudicataria. El contrato no se dividirá en dos lotes —uno para el hotel y otro para la cafetería-restaurante—, ya que los pliegos justifican que ambos servicios deben estar vinculados para garantizar la categoría de tres estrellas del establecimiento hotelero", exponen.

"La licitación buscará no solo la mejor propuesta económica, sino también garantizar la calidad y la viabilidad del futuro servicio. Por ello, la valoración de las ofertas se realizará atendiendo a la mejor relación calidad-precio, con un peso destacado de los criterios vinculados a la calidad. Se valorarán cuestiones como la organización y gestión general del hotel, la propuesta de funcionamiento del restaurante, el mantenimiento de las instalaciones, la creación de una página web con sistema de reservas en línea y la promoción de los servicios a través de las redes sociales. Las empresas interesadas deberán presentar inicialmente su solicitud de participación y acreditar la solvencia económica, financiera y técnica exigida. Posteriormente, las empresas seleccionadas serán invitadas a presentar sus ofertas", prosiguen desde el consistorio.

A su vez, las mismas fuentes municipales argumentan que "cabe destacar que el Hotel Murta cuenta con una trayectoria consolidada como establecimiento hotelero y de hostelería de Xàtiva, pero permanece sin actividad y sin gestión desde 2018, después de varios intentos de licitación que no llegaron a culminar con una adjudicación". Ocho años sin uso.

En diciembre de 2020, la primera convocatoria quedó desierta después de que la única empresa que había concurrido renunciara al contrato, argumentando dificultades derivadas de la pandemia de la COVID-19. Posteriormente, una nueva licitación, en 2022, contó con tres propuestas, pero ninguna de las empresas participantes pudo acreditar la solvencia requerida, lo que impidió la adjudicación.

Con el nuevo procedimiento, el Ayuntamiento de Xàtiva pretende superar estas experiencias anteriores y establecer unas condiciones que permitan garantizar la viabilidad de la explotación y la prestación de un servicio hotelero y de restauración de calidad. La recuperación del Hotel Murta permitiría reforzar la oferta de alojamiento de Xàtiva y, al mismo tiempo, ampliar los servicios de restauración disponibles tanto para la ciudadanía como para las personas que visitan la ciudad. Una vez aprobados el expediente y los pliegos, el siguiente paso será la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con un plazo de 30 días naturales para la presentación de solicitudes de participación.

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Por último, las empresas interesadas tendrán de plazo de presentación de ofertas hasta hasta el 8 de octubre de 2026. Las fuentes consultadas confirman que "el contrato no está visible aún en la plataforma de contratación del sector público porque se tiene que pasar una fase previa, pero se podrá consultar en dos días hábiles. A partir del 11 de septiembre se hará pública la licitación en la plataforma".