Xàtiva contratará un estudio de arquitectura que redacte las obras pendientes del Pla de la Mesquita

El Ayuntamiento de Xàtiva contratará un estudio de arquitectura para que redacte el proyecto de las obras pendientes del CEE Pla de la Mesquita, el colegio de educación especial cuyas obras quedaron paralizadas hace tres años ante el sobrecoste planteado por la empresa adjudicataria por el incremento del precio de los materiales. El pasado mes de mayo, tras varios meses de negociaciones entre el consistorio y la mercantil, el ayuntamiento rescindió el contrato con la adjudicataria, la constructora Víctor Tormo SL, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo económico entre las dos partes para desbloquear el proceso y reanudar los trabajos. Ahora, el gobierno municipal trabaja en la contratación de un estudio de arquitectura que redacte el proyecto para concluir las obras y, una vez listo este documento, pueda licitarse la actuación, previa autorización de la inversión por parte de la Conselleria d’Educació a través del Pla Edificant, según han explicado fuentes municipales a Levante-EMV.

Edificio del colegio Pla de la Mesquita con las obras paralizadas. / Perales Iborra

El estudio de arquitectura redactará el proyecto modificado de las obras pendientes para finalizar la construcción del edificio educativo emplazado junto al pabellón Francisco Ballester, frente a la Ciutat de l’Esport Les Pereres. Una vez esté listo el proyecto, “conoceremos exactamente la cantidad económica necesaria para completar el centro y lo trasladaremos a la conselleria para que lo autorice, dentro de los trámites correspondientes del Pla Edificant”, han detallado las mismas fuentes municipales, que añaden que cuando la administración autonómica autorice la inversión para el nuevo proyecto, se licitarán las obras. Desde el consistorio no se aventuraron a precisar una fecha sobre esta tramitación.

La construcción del nuevo Centro de Educación Especial (CEE) Pla de la Mesquita es la obra educativa más importante impulsada en Xàtiva dentro del Pla Edificant. La obra inicial superaba los 6 millones de euros de presupuesto, financiados íntegramente por el programa autonómico. La actuación contempla la ejecución de un centro educativo moderno, accesible y adaptado a las necesidades del alumnado de educación especial, que sustituirán unas instalaciones actuales que han quedado obsoletas.

Las obras se paralizaron en el verano de 2023, después de que la constructora solicitara una modificación contractual ante el incremento de los costes de los materiales y para revisar algunos aspectos técnicos del proyecto. La Conselleria d’Educació autorizó en noviembre de 2024 un incremento de cerca de un millón de euros en el presupuesto, para adaptar el proyecto a la nueva situación económica y reanudar la actuación. Pero los intentos por desbloquear la paralización de las obras no fructificaron y el ayuntamiento rescindió el contrato, al considerar que era “la vía más rápida y segura” para garantizar la finalización de las obras del centro educativo y su futura puesta en funcionamiento.

Desbloquear el proyecto

Para el ejecutivo municipal, el principal objetivo es retomar las obras para finalizar la construcción del centro y avanzar hacia su puesta en marcha. Tras la rescisión del contrato con la anterior mercantil, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, afirmó que «esta decisión ha sido una decisión marcada por el criterio de poder reanudar pronto las obras y, por tanto, que el Centro de Educación Especial Pla de la Mesquita sea una realidad y que la comunidad educativa pueda disfrutarlo lo antes posible».

En los mismos términos se expresaba la concejala de Educación y primera teniente de alcalde, Amor Amorós, quien manifestó que «trabajaremos de forma incansable para que se lleve adelante de la mejor manera y lo más rápido posible esta redacción del proyecto y esta nueva licitación de las obras. Entendemos perfectamente el malestar de las familias, vamos a estar a su lado y vamos a trabajar para que el nuevo colegio del Pla de la Mesquita sea una realidad lo antes posible”, manifestó Amorós en mayo pasado.

La redacción del proyecto de las obras pendientes comienza a vislumbrarse con la contratación, en breve, de un estudio de arquitectura. Después la conselleria tendrá que autorizar la partida económica y el ayuntamiento podrá licitar el nuevo proyecto.