Xàtiva premia a cuatro establecimientos comerciales por su trabajo en el uso del valenciano

El Ayuntamiento de Xàtiva ha reconocido a cuatro establecimientos comerciales de la ciudad en el marco de los VI Premios al Uso del Valenciano en el Comercio Local de Xàtiva, una iniciativa impulsada por la Oficina de Promoción y Uso del Valenciano con la colaboración de la Diputación de Valencia.

"Los premios tienen como objetivo potenciar, valorar y reconocer el uso del valenciano en los establecimientos comerciales, empresas y servicios de la ciudad, estimulando la incorporación de la lengua propia en diferentes ámbitos de la actividad comercial", exponen desde el consistorio.

En esta sexta edición, y como novedad, los premios han contado con dos categorías de participación: categoría general y categoría repetición.

En la categoría general, destinada a comercios, empresas y servicios que no habían sido premiados en ninguna de las ediciones anteriores, los establecimientos galardonados han sido Pura Vida Ecotenda, que ha obtenido el primer premio, dotado con 1.100 euros, por su actividad dedicada a la venta de productos ecológicos y de proximidad; Llibreria Xàtiva, que ha recibido el segundo premio, dotado con 1.000 euros, por su actividad dedicada a la venta de libros; y Xtel Xàtiva, que ha conseguido el tercer premio, dotado con 900 euros, como establecimiento especializado en telefonía e informática.

Por lo que respecta a la categoría repetición, destinada a los comercios, empresas y servicios que ya habían sido premiados en ediciones anteriores y que han incorporado nueva rotulación, nuevo material impreso o nuevas tecnologías en valenciano, el galardón ha sido para Centre Veterinari Amics, clínica veterinaria que ha recibido un premio de 250 euros.

Los premios han valorado el uso del valenciano en la rotulación, el material impreso y las nuevas tecnologías, y se han tenido en cuenta elementos como la rotulación exterior e interior de los establecimientos o de los vehículos, cartas y menús, bolsas comerciales, facturas y albaranes, folletos publicitarios, etiquetado, adhesivos y envoltorios, así como el uso del valenciano en páginas web, correos electrónicos, aplicaciones y redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram o WhatsApp.

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El concejal de Política Lingüística, Alfred Boluda, ha destacado que «esta es la sexta edición de los premios y la intención del Ayuntamiento de Xàtiva es continuar realizando esta iniciativa en los próximos años, por lo que animamos a los comerciantes y las comerciantes a utilizar el valenciano en sus locales, porque de la lengua hay que hacer un uso social más allá de estudiarla en el aula». También ha señalado que «es una iniciativa consolidada en la ciudad y que ha superado en participación a las ediciones anteriores».