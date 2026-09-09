"Las asambleas han comenzado a reunirse ya, los maestros están comprometidos con la educación pública"

Hoy empieza un nuevo curso escolar. Los centros educativos vuelven a acoger a jóvenes y maestros tras el parón del verano. Es un día reencuentros. Y también es una jornada perfecta para tomar el pulso a un colectivo -los docentes- que finalizaron el año en medio de protestas y bajo un clima crispado en sus relaciones con la conselleria de Educación.

Así, Eva Ripoll -directora del CEIP Carmelo Ripoll de Ontinyent- ha comentado durante el acto de inicio de curso que "es una alegría poder iniciar el curso para el profesorado, para el alumnado y para las familias. Deseamos a todos que tengan un buen año. Las asambleas de profesores ya han comenzado a reunirse y hay algunas acciones planteadas. Los maestros estamos comprometidos a trabajar para tener una educación inclusiva y enfrentar todos estos nuevos retos en defensa de la calidad de la educación".

Cuestionada sobre la gestión del centro, ha explicado que "la plantilla del Carmelo Ripoll es una plantilla bastante definitiva y la tenemos completa, al 100%. Hemos empezado con normalidad absoluta. Está ya todo preparado, las programaciones están prácticamente cerradas y el profesorado está a punto de continuar en la defensa y en la lucha y en el trabajo", ha proseguido la directora.

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Por su parte, Ferran Gandia -concejal de Educación de Ontinyent- ha explicado que "iniciar un curso siempre es ilusionante, como son todos. En este caso, esta la expectativa de este final de curso tan movido que hemos tenido". Preguntado sobre las cifras de alumnado ha expuesto que "voy a hablar ahora de memoria. Estamos hablando de una comunidad educativa de 4.800 integrantes, aproximadamente, entre los primeros ciclos, Infantil, Primaria y escuela Secundaria y Bachillerato. El año pasado estábamos sobre 5.500. Es cierto que tenemos una ligera bajada, casualmente, en todos los ciclos, respecto al año pasado".