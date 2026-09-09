Canals adecuará la antigua carretera del Port de l'Olleria para uso de ciclistas y senderistas

Canals mejorará la carretera CV-5964, la antigua carretera del Port de l’Olleria, para potenciar su uso por parte de ciclistas y senderistas. La vía fue el acceso principal desde el sur, procedente de l’Olleria a través del puerto de montaña, hasta la apertura del Túnel de l’Olleria en 1992. La antigua carretera, ahora ya sin ese uso principal de conexión viaria, es una alternativa para deportistas con bicicleta y senderistas. La actuación, licitada por 382.872 euros (impuestos incluidos), cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y contempla la repavimentación del trazado, ampliación del asfaltado de los arcenes, entre otros trabajos.

Tramo deteriorado de la antigua carretera del Port de l'Olleria en Canals que será reparada. / Levante-EMV

La obra persigue la mejora de una vía que actualmente se encuentra en mal estado de conservación y presenta deficiencias en cunetas y respecto a la seguridad perimetral en algunas zonas. Los trabajos consistirán en la repavimentación del tramo de la antigua carretera, excluyendo el tramo que ya fue pavimentado en 2018, así como el desbroce de cuentas y ampliación de asfaltado en los arcenes del primer tramo, para mejorar la seguridad de senderistas y deportistas, según detalla la memoria del proyecto, que destaca también los trabajos de hormigonado y canalización del drenaje en algunos puntos críticos, como cuneta y zona de contenedores. La vía sufre acumulaciones de agua en periodos de lluvia, que acelera el deterioro del pavimento, un problema que será subsanado con la obra prevista.

Los trabajos se centrarán también en reponer bases de zahorra en arcenes, con posterior riego de imprimación de emulsión asfáltica, mezcla bituminosa, riego de adherencia de emulsión asfáltica y capa rodadura de mezcla bituminosa, precisa la memoria. El mismo documento señala que para la cuneta lateral de la zona de contenedores de residuos domésticos y para la propia explanación y el camino de La Palla, se prevé la “excavación de la caja de pavimentación, reposición de 15 centímetros de zahorras y pavimento de hormigón armado de 20 centímetros de espesor acabado rallado y con las juntas de dilatación que correspondan”. La intervención se completará con la reparación puntual del camino peatonal de hormigón, en las zonas que presentan roturas o desperfectos en pavimento. Tras el acabado de pavimentos, la actuación se completará con el pintado de la señalización horizontal e instalación de señalización vertical. También se sustituirán las pilonas existentes que impiden el acceso al camino peatonal, para posibles circuitos de carreras de bicicletas, sustituyéndolas por pilonas desmontables. Y se repondrán los protectores tradicionales de muretes laterales en la carretera para proteger los huecos frente a caídas de ciclistas, resaltan la memoria del proyecto.

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Pilonas en la carretera CV-5964 que serán sustituidas. / Levante-EMV

Pruebas ciclistas de cronoescalada

El proyecto pone de manifiesto las posibilidades de la carretera CV-5964, tras las obras de renovación previstas, como una vía para acoger pruebas ciclistas y de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana (VCV). Así, apunta que las características de la carretera, su entorno natural, su escasa utilización por parte de vehículos motorizados tras la apertura de la nueva carretera del Túnel de l’Olleria, hacen de la CV-5964 “un óptimo escenario para formar parte de la VCV a través de la prueba de cronoescalada tras la adecuación de la infraestructura”. La obra ya licitada, encara la tramitación previa para la adjudicación de los trabajos, que tras su contratación tendrán un plazo de ejecución de dos meses.