La Diputación y COEVAL inauguran el programa de profesionalización de la pyme familiar para empresas de la Vall d'Albaida

El programa de profesionalización de la pyme familiar impulsado por la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (COEVAL) y la Diputación de Valencia, con la colaboración del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA), arranca el próximo martes, 22 de septiembre, en la sede de COEVAL en Ontinyent. La jornada inaugural, a partir de las 9.00 h, abordará las claves para unas pymes más competitivas, a cargo del secretario general de IVEFA, Carlos Grande.

El programa subvencionado por el área de Cooperación que coordina la vicepresidenta Natàlia Enguix es una iniciativa dirigida a empresas familiares y personas autónomas de la Vall d'Albaida, con el objetivo de reforzar su gestión y prepararse para los nuevos retos del mercado. "Desde la administración pública tenemos la responsabilidad de ayudar a las asociaciones empresariales a mejorar la toma de decisiones y la competitividad de las empresas valencianas, en especial aquellas más pequeñas o con menos recursos, como hacemos en la Diputación a nivel institucional con los ayuntamientos", apunta Enguix.

La jornada se iniciará a las 9.00 horas en la sede de COEVAL en Ontinyent, en la avenida del Textil 22, y lo hará con un café-networking para dar la bienvenida a los asistentes. Una oportunidad para compartir impresiones i generar nuevos contactos entre las empresas, profesionales y entidades de la comarca.

Tras la bienvenida institucional, Carlos Grande será el protagonista de la ponencia inaugural, que lleva por título 'Profesionalizar para crecer: claves para una pyme familiar más competitiva'. La jornada se completará con la mesa redonda 'La realidad de la pyme familiar en la Vall d'Albaida', en la que empresas de la comarca compartirán experiencias y casos reales sobre los principales retos que afrontan en materia de profesionalización, crecimiento, relevo generacional, gobernanza y competitividad.

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La jornada del 22 de septiembre abrirá un ciclo de talleres prácticos orientados a proporcionar herramientas útiles y aplicables al día a día de las empresas familiares, cuestiones como la planificación financiera, la gestión de tesorería, la valoración de los puestos de trabajo, la jubilación activa y el relevo generacional. Las jornadas tendrán lugar los martes 6 y 20 de octubre, el martes 3 de noviembre y el miércoles 18 de noviembre en la sede de COEVAL en Ontinyent, en horario de 16.00 a 18.30 h.