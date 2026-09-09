La Escuela de Personas Adultas de Bocairent inicia el curso con una amplia oferta formativa

La Escuela de Personas Adultas Manuel Santonja de Bocairent se encuentra inmersa en el proceso de matrícula para el curso 2026/2027. Este finalizará el 10 de septiembre, dado que las clases empezarán el próximo día 14. Con todo, será posible incorporarse con posterioridad siempre que quedan plazas libres.

Un año más, la EPA local vuelve a ofrecer una amplia oferta formativa dividida en cursos y talleres. En el primer caso, el alumnado puede optar a sesiones de cultura, valenciano y castellano para recién llegados, graduado en secundaria, valenciano, inglés o informática. En cuanto a los talleres, se ofrecen clases de manualidades, costura, yoga, pilates, cultura clásica, restauración, historia o alemán.

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Para la regidora Vanesa Doménech, “la escuela de personas adultas juega un papel importante, porque evidencia la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida”. Por eso, la concejal de Educación destaca “la apuesta del ayuntamiento por este servicio público, que hemos defendido siempre, con el objetivo de ofrecer una oferta formativa lo más variada y atractiva posible”.