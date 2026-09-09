La Escuela de Personas Adultas de Bocairent inicia el curso con una amplia oferta formativa
Las clases y talleres del curso 2026-2027 arrancarán el próximo lunes, 14 de septiembre
La Escuela de Personas Adultas Manuel Santonja de Bocairent se encuentra inmersa en el proceso de matrícula para el curso 2026/2027. Este finalizará el 10 de septiembre, dado que las clases empezarán el próximo día 14. Con todo, será posible incorporarse con posterioridad siempre que quedan plazas libres.
Un año más, la EPA local vuelve a ofrecer una amplia oferta formativa dividida en cursos y talleres. En el primer caso, el alumnado puede optar a sesiones de cultura, valenciano y castellano para recién llegados, graduado en secundaria, valenciano, inglés o informática. En cuanto a los talleres, se ofrecen clases de manualidades, costura, yoga, pilates, cultura clásica, restauración, historia o alemán.
Para la regidora Vanesa Doménech, “la escuela de personas adultas juega un papel importante, porque evidencia la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida”. Por eso, la concejal de Educación destaca “la apuesta del ayuntamiento por este servicio público, que hemos defendido siempre, con el objetivo de ofrecer una oferta formativa lo más variada y atractiva posible”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en València
- El nuevo portal público del alquiler arranca con 88 pisos en Valencia a partir de 350 euros
- Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura
- El inicio del curso llega con tormenta en Dénia y en la Marina Alta: las clases no se suspenden
- Los compradores valencianos se plantan ante los pisos de más de 200.000 euros porque no les llegan los sueldos
- Contratadas las obras para derribar el quiosco-bar del Parterre
- Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada por la noche en una partida rural de Carcaixent