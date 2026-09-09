La Mancomunitat acerca el proyecto europeo OneHealthGov a los municipios de La Costera y La Canal

La Mancomunitat de La Costera-Canal ha celebrado este miércoles una sesión de trabajo territorial del proyecto europeo OneHealthGov, con la participación de la Dirección General de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana y de representantes políticos y técnicos de los municipios de la comarca. La jornada ha servido para acercar el proyecto europeo a la realidad de los municipios, poner en común necesidades e identificar actuaciones que puedan desarrollarse con apoyo europeo. La salud, la prevención, la alimentación saludable, el medio ambiente, el deporte y la cooperación entre municipios han centrado buena parte del trabajo.

Jornada sobre el programa OneHeatlhGov en la Mancomunitat de La Costera-Canal. / Mancomunitat La Costera-Canal

En representación de la Dirección General de Fondos Europeos ha participado Anabel Pascual, jefa del Servicio de Apoyo, Información y Análisis de Programas y Proyectos Europeos, acompañada de personal técnico del Servicio. Durante la jornada se han explicado las posibilidades de Interreg Europe y su vinculación con el Programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.

La sesión ha permitido compartir experiencias y detectar propuestas concretas. Entre las aportaciones han aparecido medidas para reforzar la prevención ante los incendios y sus efectos sobre la salud, programas que combinan deporte y salud, carriles bici, áreas de sombra, planes de hidratación y planes de emergencias climáticas, así como iniciativas para reforzar las asociaciones y la cooperación entre municipios, la Mancomunitat y las instituciones europeas. También se han abordado la alimentación saludable, los productos locales y de kilómetro cero, los circuitos cortos de comercialización y la producción agroalimentaria de proximidad, vinculando la salud con la realidad económica, social y ambiental del territorio. Durante el encuentro se han compartido ejemplos como el programa Sé Saludable, en el que participa Enguera, y una iniciativa europea que se plantea impulsar desde Canals.

El presidente de la Mancomunitat, José Luis Gijón, ha destacado que el objetivo es que OneHealthGov "sirva para dar respuesta a problemas concretos de los municipios". Ha reivindicado "recuperar hábitos saludables, escuchar a nuestros mayores y recuperar recetas y formas de vida tradicionales". «Tenemos que volver a escuchar a nuestros mayores», ha señalado, en referencia a unos hábitos vinculados a una vida más activa y saludable. Gijón ha puesto en valor el modelo mediterráneo y la relación con el territorio. «No es casualidad que España tenga una de las esperanzas de vida más altas del mundo», ha apuntado, defendiendo la importancia de los productos de la tierra, la dieta mediterránea y la actividad física.

El presidente ha remarcado que OneHealthGov permite situar a La Costera y La Canal en el ámbito europeo, junto a grandes universidades e instituciones de siete países. «Este proyecto pone a La Costera y La Canal en el mapa europeo», ha afirmado, pero ha remarcado que ahora hay que conseguir que «siga bajando a la realidad de nuestros pueblos y de nuestras calles». En este sentido, ha instado a los representantes municipales de todos los colores políticos a sumarse al proyecto y trabajar conjuntamente. «Europa también se construye desde nuestros pueblos», ha afirmado, defendiendo que «unidos y unidas podemos transformar la realidad de nuestras comarcas».

La jornada ha permitido así conectar problemas concretos del territorio con posibles respuestas y oportunidades europeas, reforzando la cooperación entre los municipios y las instituciones.

Noticias relacionadas

Sobre OneHealthGov

OneHealthGov es un proyecto del programa Interreg Europe que promueve una gobernanza más integrada basada en el enfoque One Health, relacionando la salud de las personas, la salud animal y la de los ecosistemas.