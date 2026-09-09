El Museo de la Seda de València inaugura la exposición dedicada al empresario ontinyentí Eduardo Bernabéu

El Museo de la Seda acogió el pasado miércoles la exposición “Eduardo Bernabeu. La investigación al servicio de la industria textil”, una muestra dedicada al empresario ontinyentí y que permite acercar al público una parte de su legado documental y material vinculado al textil. La muestra pone en valor la trayectoria de Eduardo Bernabeu Galbis y su vinculación con la investigación, la industria y la preservación del patrimonio textil. A lo largo de su trayectoria, Bernabeu reunió una importante colección formada por tejidos, libros y documentos históricos, algunos de los cuales pueden contemplarse por primera vez en las salas del Museo de la Seda.

La exposición, con el título “Eduardo Bernabeu. La investigación al servicio de la industria textil”, ofrece una mirada a la faceta de investigador y coleccionista del empresario ontinyentí y a su pasión por la historia y la tradición textil. La selección de materiales permite aproximarse a la evolución de un sector que ha tenido un papel fundamental en la transformación económica y social de Ontinyent y la Vall d'Albaida.

Alberto Catalá, presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, destacaba que “Eduardo Bernabeu fue un hombre que dejó un gran legado. En la industria textil, a lo largo de los siglos, se han producido dos grandes hitos. Por un lado, la introducción del telar *Jacquard y, por otro, la incorporación de la informática. Precisamente, fue Eduardo Bernabeu el que introdujo la informática e hizo que los tejedores pudieran estar en primera línea tecnológica”.

Por su parte, Eduardo Bernabeu, hijo del homenajeado, manifestaba que “mi padre fue una persona que empezó a interesarse por la industria textil trabajando con mi abuelo. Observó sus necesidades, viajó por Europa, buscó más allá y empezó a aplicar la tecnología para agilizar procesos. De todo esto, surgieron los primeros ordenadores del mundo aplicados al textil. Marcó un antes y uno después”, remarcaba.

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Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, participó en la cita y ha destacado la importancia de esta exposición como reconocimiento a “una figura fundamental para entender una parte importante de la historia industrial y empresarial de Ontinyent”. El alcalde ha señalado que Eduardo Bernabeu “vivió en primera persona una etapa decisiva para el desarrollo de nuestro sector textil y, al mismo tiempo, tuvo la sensibilidad y visión para entender que preservar esta historia era también una manera de construir el futuro”. El alcalde ha puesto también en valor la vinculación de Eduardo Bernabeu con diferentes iniciativas de recuperación y divulgación del patrimonio textil de la ciudad.