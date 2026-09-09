Opinió
A noranta anys dels passejos mortals al port de Benigànim. Setembre del 1936
"Un antic plet o un deute amb un veí era motiu més que suficient perquè la mala gent els acusara i denunciara. Normalment els pujaven a un vehicle i els duien a fer un 'passeig' del qual ja mai més tornarien"
Enric Soler Canet.
La carretera CV-575 finalitza en la CV-610 a l'inici del port de Benigànim. La primera puja des de Lloc Nou d'en Fenollet i la segona procedeix de Xàtiva i passa pel Genovés en direcció al port de Benigànim. A hores d'ara hi ha un punt de referència conegut com l'àrea recreativa de l'Empalme, un espai de descans on també s'inicien rutes senderistes per la zona.
Però ara fa noranta anys, en setembre de 1936 al poc d'esclatar la guerra civil, de sobte i a l'albada, començaren a aparèixer en la pinada que aleshores ocupava l'actual espai recreatiu, cadàvers abandonats de persones d'altres pobles del voltant.
Aquest entorn de l'inici del port de Benigànim justament amb la zona del Pont dels gossos a l'antiga carretera del port de Càrcer en terme de la Llosa de Ranes, foren ambdós llocs comuns d'infaust record a la comarca de la Costera on els escamots d'escopeters i botxins que recorrien tots els pobles al seu antull, finalitzava el "passeig" rematant a les víctimes amb un tret en el cap, sense que ninguna autoritat els diguera res ni els demanara explicacions.
Com s'havia arribat a aquesta situació sagnant? El dissabte 18 de juliol del 1936 havia tingut lloc el cop dels militars revoltats contra la República, la qual estava presidida des del mes de maig per Manuel Azaña (Izquierda Republicana) i el cap del govern era Santiago Casares Quiroga, un diputat del partit del president. Eixe mateix dia dimiteix Santiago Casares perquè l'aixecament militar va a més i ell es mostra inoperant i dubitatiu davant l'avanç de la sublevació.
En la nit del 18 al 19, Manuel Azaña aconsegueix convèncer a Diego Martínez Barrio (Unión Republicana) que accepte intentar la formació d'un nou govern republicà però no aconsegueix el vistiplau dels grups parlamentaris més extremistes de la coalició del Front Popular. Davant d'aquest intent fallit, el president Azaña li encomana la formació del govern a José Giral Pereira que era del seu mateix partit i en aquesta ocasió si que aconsegueix formar un govern amb diputats del partits republicans que integraven la coalició del Front Popular.
Havien hagut en un dia tres governs republicans diferents. Immediatament i per tal de guanyar-se les simpaties i la col·laboració dels militants dels partits obrers (PSOE, PCE i POUM) i sobretot del sindicats UGT i CNT, el govern de José Giral aprova i autoritza el repartiment d'armes entre les masses exaltades i revoltades, tots ells militants d'estos partits i sindicats que havent superat les expectatives legals que la II República els oferia, anaven decididament a lluitar contra el feixisme i per la dictadura del proletariat.
El diumenge 19 de juliol per la vesprada en la totalitat dels ajuntaments al País Valencià, tots ells fidels a la República, s'inicia una revolució en tota regla. En tots els pobles s'arriba a l'acord de l'autodissolució dels ajuntaments i la posterior elecció i constitució d'uns comités antifeixistes formats per militants i simpatitzants del Front Popular els quals, relleven als alcaldes i regidors i es proclamen màxima autoritat civil i militar del municipi en qüestió.
Dissortadament en alguns pobles, el comité va estar integrat per elements exaltats que no eren els més recomanables, gent plena d'odi i violència. A partir d'aquest moment totes els ciutadans de dretes, clergat en general i els anomenats "desafectes amb la República" corrien el risc de sofrir registres domiciliaris, "requisa" i "incautació" de bens i el pitjor, que anara un escamot de milicians enviats pel comité a un domicili i que s'emportaren al cap de família o altres membres al "comité" a declarar. Simplement un antic plet o un deute amb un veí era motiu més que suficient perquè la mala gent els acusara i denunciara. Normalment els pujaven a un vehicle i els duien a fer un "passeig" del qual ja mai més tornarien.
Cal aclarir que normalment, les víctimes d'un poble eren entregades i "passejades" per escamots d'un altre poble. Existia una espècie de "col·laboració" entre diferents comités. Si en un poble tenien una "encomanda" avisaven al comité d'un altre poble per a endur-se i liquidar al detingut.
En aquest contexts, van començar els "passejos" a la zona de l'Empalme. Al menys hi ha 23 víctimes documentades. El primer de tots va tindre lloc el dia 4 de setembre del 1936 quan va aparèixer el primer mort, un religiós de Lloc Nou d'en Fenollet de 86 anys que els empleats municipals del Genovés van tindre que retirar i el jutjat municipal certificar la defunció, doncs hi estaven al seu terme municipal. El dia 9 de setembre van ser nou les víctimes recollides en aquest indret, a saber, sis persones de Benigànim, dues de Castelló de Rugat i una d'Alzira. Estes tres darreres víctimes eren sacerdots.
El dia 11 de setembre van trobar a dos persones més, una que no van poder identificar i a un altre sacerdot, esta vegada d'Ontinyent i de 40 anys. El dia 13 recullen a una víctima de Pla de Corrals de 51 anys. El dia 17 cauen assassinades cinc persones, dos sacerdots de la Pobla de Duc de 65 i 60 anys, un altre sacerdot de Benimarfull de 42 anys, un altre sacerdot de Benigànim de 55 anys i una persona sense identificar.
Finalment i per a completar el nombre de 23 víctimes, els dies 22 i 26 de setembre i els dies 3, 13 i 14 d'octubre troben respectivament a un llaurador de Simat de la Valldigna de 51 anys, un home sense identificar, un altre llaurador de Simat de 61 anys, un altre home sense identificar i un altre llaurador de Simat de 68 anys.
Com a resum, cal dir que van ser assassinats nou sacerdots, tres llauradors, quatre propietaris, un agent comercial, un advocat i un secretari judicial. I estadísticament per pobles, set víctimes de Benigànim, tres de Simat de la Valldigna, dues de Castelló de Rugat i de la Pobla del Duc i una del Pla de Corrals, Lloc Nou, Ontinyent, Benimarfull i Alzira. A més de les quatre persones no identificades. En tots els casos es va documentar oficialment la causa de la mort de forma invariable: "Disparo de arma de fuego en la cabeza".
El nom i cognoms, així com altres dades personals de qualsevol víctima com ara edat, data de la mort, estat civil, professió, ideologia política i localitat de residència es pot consultar poble per poble agrupats per comarques en l'excel·lent obra antològica del doctor en Història per la Universitat de València Vicent Gabarda Cebellán, "El cost humà de la repressió al País Valencià (1936-1956)" de l'any 2020. També es pot consultar digitalment la "Causa General" en la web https://pares.mcu.es/ cal escriure al buscador de la pàgina el nom del poble que busquem en la denominació antiga en castellà.
Tots estos fets ací ressenyats, es van dur a terme ara fa noranta anys i és convenient recordar-los perquè tothom sàpiga que cal conèixer la Història més recent perquè aquestos fets tan lamentables no tornen a repetir-se en un futur.
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