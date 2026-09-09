Ontinyent da inicio al curso escolar 2026/2027 con cerca de 5.000 alumnos de Infantil, Primaria y ESO

Cerca de 5.000 alumnos de educación infantil, primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) han comenzado el curso escolar 2026/27 en Ontinyent. Con motivo del inicio del curso, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y el regidor de Educación, Ferran Gandia, han realizado la tradicional visita institucional a un centro educativo de la ciudad, que este año ha tenido lugar en el CEIP Carmelo Ripoll, donde han sido recibidos por la directora Eva Llopis.

El alcalde destacaba que" el Ayuntamiento ha aprovechado los meses de verano para dejar los centros educativos en las mejores condiciones posibles antes del retorno del alumnado", explicando que "desde el Ayuntamiento también llegamos con los deberes hechos, puesto que las grandes obras son importantes, pero también lo es el día a día, y por eso se ha hecho un importante esfuerzo desde los servicios municipales y desde Parques y Jardines porque todo estuviera preparado y el curso pudiera empezar con absoluta normalidad", manifestaba.

Rodríguez incidía igualmente en el avance de los principales proyectos educativos que se están ejecutando en la ciudad dentro del Pla Edificant. En este sentido, recordaba que el alumnado ubicado hasta ahora en los módulos provisionales iniciará el próximo lunes la actividad en el nuevo edificio del IES L'Estació, mientras que el resto del estudiantado continuará temporalmente en el aulario provisional hasta que el centro esté plenamente operativo durante el primer trimestre de 2027. "Hablamos de la mayor inversión educativa gestionada nunca por el Ayuntamiento de Ontinyent, con cerca de nueve millones de euros, que permitirá disponer de un instituto del siglo XXI", señalaba.

El alcalde también explicaba que las obras del CEIP Vicent Gironés continúan avanzando según el calendario previsto con el objetivo que el centro pueda entrar en funcionamiento de cara al próximo curso escolar. El primer edil aprovechaba igualmente la jornada para trasladar el reconocimiento municipal al profesorado, a los equipos directivos y al conjunto de la comunidad educativa, a la vez que reclamaba una mayor implicación de la Consellería de Educación para dotar los centros de los recursos necesarios.

Por su parte, la directora del CEIP Carmelo Ripoll, Eva Llopis, mostraba su satisfacción por el inicio del curso y destacaba que el centro empieza “con mucha ilusión, comprometidos con una escuela pública, inclusiva, innovadora y en valenciano. Es una alegría reencontrarnos con el alumnado, las familias y el profesorado y afrontar juntos los nuevos retos educativos", señalaba. Llopis también explicaba que el centro ha podido iniciar el curso con total normalidad gracias al hecho que dispone de la plantilla docente completamente cubierta.

En cuanto al regidor de Educación, Ferran Gandia valoraba también positivamente el inicio del curso escolar y destacaba el clima de normalidad existente en los centros de la ciudad. "Cada inicio de curso es ilusionante para el alumnado, las familias y el profesorado. A estas alturas no nos consta ninguna incidencia destacable en cuanto a las plantillas de los centros educativos de Ontinyent y, como es habitual, durante las próximas semanas mantendremos contacto con todas las direcciones para hacer seguimiento de cualquier necesidad que pueda surgir", apuntaba.

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En cuanto a los datos totales de escolarización en la jornada de inicio de curso, han iniciado las clases 4.728 alumnas de Infantil, Primaria y ESO, de los cuales 2.693 lo hacen en centros públicos y 2.035 en centros concertados. Del total, 954 corresponden en Educación Infantil, 2.126 a Primaria y 1.648 en Educación Secundaria Obligatoria.