Paco Martínez Grau: El traspàs d'un lluitador per la sanitat pública
El metge jubilat i militant socialista, mort el passat cap de setmana als 74 anys, va ser un treballador incansable en pro de la ciutat i de la sanitat pública
Ximo Corts
Dissabte i diumenge proppassats, ens vam acomiadar del benvolgut amic Paco Martínez, xativí, metge jubilat i militant socialista. En desembre, hauria fet setanta-cinc anys. Tenia un gran amor a la seua ciutat. Al tanatori, un company embolcallà el cos amb la bandera xativina i hi diposità una rosa, com s'acostuma a fer quan mor una persona que ha tingut acta de regidor socialista a l'Ajuntament de Xàtiva. Molts ho ignoraran, però Francesc Martínez Grau arribà a ser mestre. Acabà els estudis de Magisteri en 1971 amb accés directe al cos de mestres de primària, gràcies a un expedient brillat. Després d'exercir la docència provisionalment a Massanassa i Tavernes Blanques, obtindria destinació definitiva en una escola de la Vall de Gallinera. Intentà fer una permuta, perquè s'havia matriculat en el tercer curs de la carrera de Medicina. Volia ser metge. Finalment, la docència duraria poc. Els pares li aconsellaren que demanés l'excedència en el cos de mestres i es dediqués plenament als estudis en la facultat. Va obtenir el títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia en 1977. Havia fet pràctiques a l'especialitat d'anestèsia. No existia el MIR.
Durant un temps, prestà els seus serveis d'anestesista a alguns metges de Xàtiva (Joaquín Vila, Antonio Saiz...). En febrer de 1979, aprovà les oposicions de metge inspector i fou destinat a les illes Canàries, on també exercí interinament un càrrec directiu a la delegació en Gran Canària de l'INP. Molts amics valencians l'encoratjaven perquè demanés trasllat a casa nostra. Finalment, el destinarien a Gandia on va ser director de l'hospital Sant Francesc de Borja. En 1982, el director general de l'Insalud nomenà Paco director de l'ambulatori i els centres hospitalaris de Xàtiva. El nou hospital no tenia nom ni equipament. Paco s'encarregà bàsicament de gestionar la dotació d'una infraestructura sanitària que ja havia costat dos mil milions de pessetes. Amb l'ajuda d'un administrador, hagué de gestionar mil milions més per a l'equipament. Abans de la inauguració, Paco Martínez tornaria a Gandia. És interessant recordar la figura del doctor Joaquín Colomer, catedràtic de Pediatria a la Universitat de València, de la qual va ser rector entre 1979 i 1984.
Colomer també seria deu anys Conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana, durant les tres últimes legislatures del socialista Joan Lerma. Amb Colomer es produí la transferència de les competències sanitàries a la Generalitat i es van consolidar les bases de l'actual sistema de salut valencià. S'impulsà el nou model d'atenció primària i es modernitzà la xarxa assistencial amb la construcció d'uns cent-cinquanta centres de salut i la reforma d'alguns dels principals hospitals —el Clínic de València, per exemple. En aquest context s'inaugurà el Lluís Alcanyís en 1984, amb un acte presidit per Ernest Lluch. Més endavant, s'obriria el nou centre d'atenció primària d'Ausiàs March. Paco seria nomenat director general d'Assistència Hospitalària i Especialitats Mèdiques. Després, director del Clínic i director del Doctor Peset entre 1988 i 1993. (Ja s'havia afiliat al PSPV-PSOE en aquell temps.) Tancà la seua carrera com a cap d'inspecció de serveis sanitaris a Gandia, on romangué fins a la jubilació. Però l'amic finat també participà a la política local. Va ser regidor de l'Ajuntament de Xàtiva durant dos períodes municipals, de 1991 a 1998.
En el primer, sent alcalde Miquel Calabuig, Paco va ser membre de la comissió de sanitat. En el segon, ja a l'oposició, exercí funcions de portaveu del grup socialista. En definitiva, el nostre benvolgut amic fou un treballador incansable en pro de la ciutat i de la sanitat pública. Després de la jubilació, vindria l'etapa de dedicació a la família i als amics. De vegades, me'l trobava per Baixada de l'Estació i em deia: «Me'n vaig a València, que he de tenir compte dels meus néts.» També el veia passejant amb la germana, a la qual li calia companyia perquè es refeia d'una malaltia. Paco era un dels assidus als esmorzars de dissabte d'un grup d'amics en què m'incloc. Jo tenia una relació especial amb ell. Sovint, quan he dedicat les meues columnes quinzenals als problemes de la sanitat local —vostès n'hauran llegit alguna—, Paco era una de les millors fonts d'informació. En fi, ha marxat massa d'hora i ha deixat família (dona, fills, néts, germans i altres parents) i amics pròxims sumits al desconsol. Mai no oblidarem la bonhomia de Paco Martínez.
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