Pavasal reurbanizará el entorno del mirador de Sant Rafel de Ontinyent con 850.000 euros de la Diputació

Pavasal Empresa Constructora SAU será la empresa que ejecutará la reurbanización del entorno al mirador de Sant Rafel de Ontinyent, después de haber ejecutado también en la ciudad actuaciones urbanísticas en el entorno del grupo Ramón-Llin y el camino de la Costa. La actuación tendrá un coste de 850.000 euros financiados por la Diputació de València, desde la cual la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, recordaba que esta actuación “es una subvención nominativa de 850.000 euros, dentro del pacto de gobierno de la institución provincial, que está sirviendo para llevar a cabo mejoras reales para la ciudadanía, con proyectos estratégicos que difícilmente podrían asumirse únicamente con recursos municipales", manifestaba.

La obra permitirá sustituir las actuales conducciones de agua potable, formadas por cañerías de fibrocemento y polietileno con más de cuarenta años de servicio, por nuevas conducciones adaptadas a la normativa vigente en materia de abastecimiento de agua para el consumo humano. Igualmente, se renovará la red de saneamiento y se ejecutará una reurbanización completa del ámbito, con nuevos pavimentos, mejoras en la accesibilidad, renovación del alumbrado público y otras actuaciones destinadas a modernizar el espacio urbano. El proyecto incorpora aportaciones realizadas por el mismo vecindario durante la reunión mantenida meses atrás en el barrio, en la cual también participó el ingeniero municipal de obras públicas.

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El regidor de Territorio, Óscar Borrell, explicaba que “a falta de los procesos contractuales, podemos decir que la empresa que llevará a cabo la actuación tiene experiencia en nuestra ciudad en obras públicas como la reurbanización del entorno del grupo Ramón-Llin en el mismo barrio de Sant Rafel que ha beneficiado a muchos usuarios y usuarias en un espacio que ha mejorado en accesibilidad y modernidad o del camino de la Costa. Las obras permitirán renovar unas conducciones muy antiguas, construidas con materiales que ya no responden a los estándares actuales, al mismo tiempo que permitirá modernizar completamente la urbanización de las calles Joan Belda Pastor, García Ortiz y Llop de Bailó”, señalaba.