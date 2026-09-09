El Triatló Ontinyent completa la penúltima prueba de la temporada con el Olímpic de Sagunt
El equipo masculino del club acaba noveno y las chicas quedan quintas
El Triatló Ontinyent disputó la penúltima prueba de la temporada de la Lliga de Clubs Caixa Popular de Triatló, con motivo del X Triatló Olímpic de Sagunt. Los equipos masculino y femenino del Triatló Ontinyent se desplazaron hasta la localidad valenciana para completar una carrera formada por 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10.000 metros de carrera a pie.
Antonio Tortosa, Quique Campos, Ramon Pla, Neus Baldo, Pau Minguet, Ana Maria Candrea, Nuria Tolsá, Miguel Pla y Celia Bolinches fueron las y los deportistas encargados de representar el club ontinyentí en esta cita.
En cuanto a los resultados de ambos equipos, los chicos quedaron 9º clasificados de Segunda División, siendo el 10.º de la tabla de la Lliga. Las chicas, con la quinta posición en Sagunt, son el 6.º equipo de la clasificación.
La Lliga de Clubs Caixa Popular, organizada por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, finalizará el domingo 4 de octubre con el XXXVI Triatló de Vinaròs, el cual se disputará por equipos en distancia sprint.
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