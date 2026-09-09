Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Padre Rita BarberáVuelta al coleTiempo Valencia hoyCaso AzudMessi EldenseAgricultura valenciaEntrenadores libres Valencia CF
instagramlinkedin

El Triatló Ontinyent completa la penúltima prueba de la temporada con el Olímpic de Sagunt

El equipo masculino del club acaba noveno y las chicas quedan quintas

Nuria Tolsá, del Triatló Ontinyent, en la prueba del Triatló Olímpic Sagunt.

Nuria Tolsá, del Triatló Ontinyent, en la prueba del Triatló Olímpic Sagunt. / Club Triatló Ontinyent

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Ontinyent

El Triatló Ontinyent disputó la penúltima prueba de la temporada de la Lliga de Clubs Caixa Popular de Triatló, con motivo del X Triatló Olímpic de Sagunt. Los equipos masculino y femenino del Triatló Ontinyent se desplazaron hasta la localidad valenciana para completar una carrera formada por 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10.000 metros de carrera a pie.

Quique Campos y Pau Minguet, del Triatló Ontinyent, en el Triatló Olímpic Sagunt

Quique Campos y Pau Minguet, del Triatló Ontinyent, en el Triatló Olímpic Sagunt / Club Triatló Ontinyent

Antonio Tortosa, Quique Campos, Ramon Pla, Neus Baldo, Pau Minguet, Ana Maria Candrea, Nuria Tolsá, Miguel Pla y Celia Bolinches fueron las y los deportistas encargados de representar el club ontinyentí en esta cita.

En cuanto a los resultados de ambos equipos, los chicos quedaron 9º clasificados de Segunda División, siendo el 10.º de la tabla de la Lliga. Las chicas, con la quinta posición en Sagunt, son el 6.º equipo de la clasificación.

Noticias relacionadas

Miguel Pla, del Triatló Ontinyent, en el Triatló Olímpic Sagunt.

Miguel Pla, del Triatló Ontinyent, en el Triatló Olímpic Sagunt. / Club Triatló Ontinyent

La Lliga de Clubs Caixa Popular, organizada por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, finalizará el domingo 4 de octubre con el XXXVI Triatló de Vinaròs, el cual se disputará por equipos en distancia sprint.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso naranja por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
  2. Un joven de 23 años mata a su padrastro con una mancuerna en València
  3. El nuevo portal público del alquiler arranca con 88 pisos en Valencia a partir de 350 euros
  4. Batacazo en PISA: La Comunitat Valenciana, a la cola tanto en ciencias como en lectura
  5. El inicio del curso llega con tormenta en Dénia y en la Marina Alta: las clases no se suspenden
  6. Los compradores valencianos se plantan ante los pisos de más de 200.000 euros porque no les llegan los sueldos
  7. Contratadas las obras para derribar el quiosco-bar del Parterre
  8. Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada por la noche en una partida rural de Carcaixent

El Triatló Ontinyent completa la penúltima prueba de la temporada con el Olímpic de Sagunt

El Triatló Ontinyent completa la penúltima prueba de la temporada con el Olímpic de Sagunt

La Diputación y COEVAL inauguran el programa de profesionalización de la pyme familiar para empresas de la Vall d'Albaida

La Diputación y COEVAL inauguran el programa de profesionalización de la pyme familiar para empresas de la Vall d'Albaida

A noranta anys dels passejos mortals al port de Benigànim. Setembre del 1936

A noranta anys dels passejos mortals al port de Benigànim. Setembre del 1936

Paco Martínez Grau: El traspàs d'un lluitador per la sanitat pública

“Les assemblees han començat a reunir-se ja, els mestres estan compromesos amb l’educació pública”

“Les assemblees han començat a reunir-se ja, els mestres estan compromesos amb l’educació pública”

Así ha sido el inicio de curso en el colegio Gozalbes Vera de Xàtiva

"Las asambleas han comenzado a reunirse ya, los maestros están comprometidos con la educación pública"

"Las asambleas han comenzado a reunirse ya, los maestros están comprometidos con la educación pública"

La Escuela de Personas Adultas de Bocairent inicia el curso con una amplia oferta formativa

La Escuela de Personas Adultas de Bocairent inicia el curso con una amplia oferta formativa
Tracking Pixel Contents