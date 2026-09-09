Xàtiva incrementa la matriculación en el nuevo curso escolar 2026-2027

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós, y la concejala de Juventud, Lena Baraza, han visitado esta mañana los centros educativos Attilio Bruschetti y Martínez Bellver con motivo del inicio del nuevo curso escolar 2026-2027, que ha comenzado con normalidad en la ciudad.

Este año se han registrado alrededor de 4.200 matriculaciones. De estas, 742 corresponden a Infantil, 1.730 a Primaria y alrededor de 1.800 a ESO. Estas cifras todavía son provisionales, pero suponen un ligero incremento respecto al año anterior, cuando se rondaron las 4.000 matriculaciones.

Asimismo, actualmente hay plazas vacantes disponibles en todos los niveles educativos, lo que permite dar respuesta a nuevas incorporaciones de alumnado que pueda llegar a la ciudad a lo largo del curso. En Infantil hay 108 vacantes, 95 en Primaria y 104 en Secundaria.

Durante la visita, los representantes municipales han podido conocer de primera mano las novedades con las que los centros afrontan este nuevo curso. En el caso del Attilio Bruschetti, el alumnado ha iniciado ya las clases haciendo uso del nuevo aulario de Infantil, que ha sido renovado integralmente gracias al programa Edificant, una actuación que permite mejorar las instalaciones y las condiciones de los espacios educativos del centro.

Por su parte, el Martínez Bellver ha iniciado el curso con la renovación de parte de su equipamiento y de una zona del espacio del patio.

Alumnos y docentes, en el CEIP Martínez Bellver de Xàtiva. / Levante-EMV

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha declarado: “Casi 4.200 alumnos han comenzado hoy las clases en los centros educativos de la ciudad con total normalidad, gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, los equipos directivos y el profesorado. La principal novedad en infraestructuras es la puesta en funcionamiento del nuevo aulario del Attilio Bruschetti, mientras continúan las obras del edificio principal”.

Y ha añadido: “Ahora, el principal reto es conseguir que las obras del centro de educación especial Pla de la Mesquita comiencen lo antes posible. Desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando intensamente para que sea una realidad”.

La concejala de Educación, Amor Amorós, ha declarado: “Comenzamos un nuevo curso escolar y lo hacemos, un año más, con las ilusiones renovadas y con muchas ganas de continuar educando. En Xàtiva tenemos la gran suerte de contar con centros educativos en todos nuestros barrios, una red que da vida a cada parte de la ciudad y que facilita que la educación esté cerca de las familias. Por eso, tenemos que mimar y cuidar nuestros colegios, especialmente aquellos que más lo necesitan. Porque Xàtiva es un conjunto y, como buena ciudad educadora, funcionará mejor si todos sus centros reciben la atención y los recursos que merecen”.

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El Ayuntamiento de Xàtiva continúa, un año más, trabajando para la mejora y adecuación de los centros educativos de la ciudad, tanto a través de las actuaciones municipales como mediante los diferentes programas de inversión y mejora de las infraestructuras educativas.