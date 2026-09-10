El CD Olímpic gusta

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"Dispuso de muchas oportunidades, tocó bien el balón, y marcó uno, y luego dos goles"

El CD Olímpic de Xàtiva en un partido de la pasada temporada.

El CD Olímpic de Xàtiva en un partido de la pasada temporada. / CD Olímpic

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Félix Lluch

Xàtiva

No ganamos pero gustamos. El primer partido siempre es un test que no es fácil de superar. Se junta la ansiedad por jugar, por mostrar lo trabajado, por gustar a aquellos que te ven la primera vez, con querer cumplir con el dicho “a quien madruga Dios le ayuda” o el “quién da primero da dos veces”, o lo que es mismo: que hay que ganar el primer partido, cumplir con no ceder puntos en casa, gustar, motivar y convencer al aficionado, no meterle presión innecesaria a la primera salida…

Para contraponerse a estas ideas otro dicho: “No por mucho madrugar amanece más temprano”. No tengamos prisa: los goles, los puntos, llegarán y el equipo, convencerá.

El Olímpic gustó y creo que gustará. Dispuso de muchas oportunidades, tocó bien el balón, y marcó uno, y luego dos goles. Todo a favor. Y llegó la reacción del rival, o tal vez los cambios, o tal vez la “maldita” pausa de hidratación que, además de hidratar, rompe el ritmo y cambia planteamientos. Y el Gandía nos empató.

El entrenador reconoció “errores”. Me gusta eso. Ya adelantó que toca recuperar lo perdido este sábado en Ibi, es ambicioso y lo tiene claro. Me gustó ver en el once a Hugo Flores.

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Lo repito: me gustó. Muchos cambios en el once respecto a la temporada anterior. Un poco de paciencia. Los resultados llegarán. Si se lo está pensando, deje de hacerlo y, ¡abónese! Somos pocos, tenemos que ser más.

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