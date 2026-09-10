El COR distribuye más de cien contenedores a los 93 municipios para reforzar la separación de residuos en fiestas

El Consorci de Residus (COR V5) facilita a los 93 municipios de su área de gestión más de un centenar de contenedores para reforzar la separación de residuos durante sus fiestas y celebraciones. La iniciativa, denominada ‘En festes no et deixes el COR’, permite a los ayuntamientos y a cualquier colectivo disponer de recipientes diferenciados en aquellos acontecimientos en los que se concentra un mayor número de personas y, por tanto, aumenta también la generación de residuos.

El dispositivo cuenta actualmente con 104 contenedores, distribuidos entre las cuatro fracciones: 20 amarillos para envases ligeros, 22 azules para papel y cartón, 31 marrones para materia orgánica y 31 verdes para vidrio. Los municipios pueden solicitar los recipientes que necesiten en función de las características de cada actividad y utilizarlos durante sus celebraciones.

El presidente del Consorcio, Elio Cabanes, afirma que la colaboración entre instituciones y vecinos «resulta fundamental para avanzar hacia unas fiestas cada vez más sostenibles». En este sentido, destaca que facilitar los medios necesarios permite que los ayuntamientos puedan incorporar la separación de residuos a la organización de sus eventos y que los asistentes tengan más sencillo depositar cada material en el lugar correspondiente. Cabanes considera además que «la responsabilidad es compartida» y que los hábitos de separación deben mantenerse también cuando la ciudadanía participa en actos multitudinarios. «Si hacemos que separar sea sencillo y ponemos los recursos al alcance de todos, estamos facilitando que cada persona pueda contribuir», señala.

Periodos extraordinarios

Los contenedores están destinados a fiestas patronales, verbenas, conciertos, comidas populares, actividades culturales, encuentros de asociaciones y otros acontecimientos que puedan generar una cantidad extraordinaria de residuos en un periodo reducido de tiempo. La instalación de recipientes específicos permite separar los materiales desde el mismo lugar en el que se generan y evita que diferentes fracciones terminen mezcladas.

Una de las principales características de la iniciativa es que los municipios pueden adaptar la solicitud a las necesidades concretas de cada celebración. De este modo, pueden disponer de diferentes tipos de recipientes en función de la actividad prevista, el espacio donde se desarrolla o la previsión de asistencia. Esta planificación resulta especialmente relevante en acontecimientos en los que se generan grandes cantidades de envases, vidrio, papel y cartón o materia orgánica. Una correcta separación desde el inicio facilita posteriormente la recogida y el tratamiento de cada fracción y contribuye a mejorar la calidad de los materiales recuperados, destacan desde el Consorci.

El presidente del COR considera que una buena planificación «permite que la sostenibilidad esté presente desde el primer momento y no se convierta en una cuestión que se aborda únicamente cuando termina el evento».

La campaña ‘En festes no et deixes el COR’ pretende también trasladar al espacio público los hábitos de separación que forman parte de la gestión cotidiana de los residuos. Para el Consorci, los grandes acontecimientos son una oportunidad para reforzar la concienciación ambiental y demostrar que la separación puede integrarse con normalidad en cualquier celebración. «No se trata de cambiar la forma de celebrar nuestras fiestas, sino de incorporar pequeños gestos que tienen una repercusión importante», señala Cabanes. «Una botella de vidrio, un envase o los restos de una comida deben acabar en el recipiente adecuado, y si facilitamos esa decisión estamos ayudando a que todos seamos parte de una mejor gestión».

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El COR refuerza así su colaboración con los ayuntamientos mediante un sistema que permite poner medios específicos a disposición de cada celebración, al tiempo que fomenta la implicación de la ciudadanía. Los municipios interesados pueden solicitar los contenedores necesarios para sus actividades en función de las características y necesidades de cada evento.