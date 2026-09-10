Crece la matriculación en Xàtiva y baja en Ontinyent al inicio de curso
Colegios e IES de ambas capitales comarcales vuelven a la actividad tras el parón del verano
Las protestas del año pasado planean sobre el ambiente y los maestros avisan que están «comprometidos»
Un nuevo inicio de curso. Los colegios e institutos de Xàtiva y Ontinyent acogieron ayer los tradicionales actos de bienvenida a alumnos, padres y docentes. Y lo hicieron bajo el clima de las protestas de finales del año pasado.
Por lo que respecta a los números, en Ontinyent baja de forma relativa la matriculación, mientras aumenta ligeramente en Xàtiva.
Así, en la capital de la Vall d’Albaida iniciaron ayer las clases un total de 4.728 alumnas y alumnos de Infantil, Primaria y ESO. De ellos, 2.693 estudian en centros públicos y 2.035 en centros concertados. Del total, 954 corresponden en Educación Infantil, 2.126 a Primaria y 1.648 en Educación Secundaria Obligatoria. En el curso anterior el dato de escolarización fue de 4.886 estudiantes, lo que certifica un descenso de 158 alumnos en un año.
Por lo que respecta a Xàtiva, los datos aportados por el Ayuntamiento confirman que se han registrado alrededor de 4.200 matriculaciones. De estas, 742 corresponden a Infantil, 1.730 a Primaria y alrededor de 1.1614 a ESO. Estas cifras todavía son provisionales, pero suponen un ligero incremento respecto al año anterior, cuando se rondaron las 4.000 matriculaciones, por lo que el índice de alumnos sube en 46 escolares si comparamos un año con otro.
Acciones de protesta
Los profesores avisan que están «comprometidos» y que «las asambleas ya están funcionando». Así lo comentó Eva Llopis -directora del CEIP Carmelo Ripoll de Ontinyent-, centro elegido por el Ayuntamiento de la capital de la Vall d’Albaida para escenificar la vuelta a las aulas. Llopis expuso que «es una alegría poder iniciar el curso para el profesorado, para el alumnado y para las familias. Deseamos a todos que tengan un buen año» y añadió que «las asambleas de profesores ya han comenzado a reunirse y hay algunas acciones planteadas. Los maestros estamos comprometidos a trabajar para tener una educación inclusiva y enfrentar todos estos nuevos retos en defensa de la calidad de la educación».
Lectura «política»
Durante la jornada de ayer, los representantes políticos también aprovecharon para visitar algunos centros. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que» el Ayuntamiento ha aprovechado los meses de verano para dejar los centros educativos en las mejores condiciones posibles antes del retorno del alumnado». El primer edil también recordaba que el alumnado ubicado hasta ahora en los módulos provisionales iniciará el próximo lunes la actividad en el nuevo edificio del IES L’Estació-
Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, argumentó que «casi 4.200 alumnos han comenzado las clases en los centros educativos de la ciudad con total normalidad, gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, los equipos directivos y el profesorado. La principal novedad en infraestructuras es la puesta en funcionamiento del nuevo aulario del Attilio Bruschetti, mientras continúan las obras del edificio principal», apostilló.
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