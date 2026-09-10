Los grupos de acción local Caroig-Xúquer-Serra Grossa y Som Rurals convocan nuevas reuniones en Llutxent y l'Énova

Los grupos de acción local Caroig-Xúquer-Serra Grossa y Som Rurals han convocado nuevas reuniones en Llutxent y l'Énova después de las nuevas incorporaciones de panaderos al proyecto "Rent" que promueven en el territorio. Así, además de nuevas incorporaciones de panaderos y panaderas como Andrea, más conocida cómo “Bendita sobremesa”, el grupo motor traslada sus reuniones de septiembre a locales de hornos del grupo. En el caso de Llutxent, Jacob ya lleva 3 años en activo y acaba de abrir otro en Benigànim. En cuanto a Vicent, mostrará como avanza el local que dentro de poco abrirá.

Además, el grupo se reunirá para conocer los resultados de la encuesta que se lanzó este verano sobre las necesidades y posibilidades del sector, así como para decidir la hoja de ruta de actividades, jornadas y otras propuestas que están programadas para el 2026. En palabras del gerente de uno de los grupos promotores, Som Rurals, “es importante ir haciendo camino, reunirnos, hacer actividades para tener eco y hacer que otros hornos nos conozcan y se apuntan. Queremos que los pueblos no pierdan aquello tan esencial que les hace pueblo, como es el horno”.

El perfil de la mayoría de los y las participantes del grupo son jóvenes, que buscan como mejorar su negocio, que llevan pocos años o que están empezando ahora. “Es normal que quién está empezando un negocio tenga más interés por este proyecto, pero pretendemos que llegue a cada horno de cada pueblo de nuestros grupos” ha afirmado la gerente de Caroig-Xúquer.

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El grupo hará dos reuniones, el día 14 en l'Énova y el 21 en Llutxent para facilitar la movilidad y las agendas. Y a pesar de que se trata de reuniones abiertas, hay que confirmar la asistencia al correo rentprojecte@gmail.com