La llegada de Röchling a Alfarrasí abre el mercado europeo a Polypres y garantiza el empleo a sus 85 trabajadores

Röchling Industrial ha adquirido Polypres Mediterráneo S.L., empresa ubicada en Alfarrasí especializada en la fabricación de placas de plástico prensadas de polietileno (PE) y polipropileno (PP), en una operación efectiva desde el pasado 3 de septiembre. La incorporación al grupo internacional garantiza la continuidad del empleo de sus 85 trabajadores y abre nuevas posibilidades de crecimiento al facilitar el acceso de su producción a distintos mercados europeos.

La operación es el resultado de un proyecto estratégico desarrollado durante aproximadamente dos años y supone un nuevo paso en la expansión de Röchling Industrial, que en marzo de 2026 adquirió también la empresa alemana Terbrack Kunststoff GmbH & Co. KG. La integración de las tres compañías permitirá crear una plataforma europea especializada en placas termoplásticas prensadas, con mayor capacidad de producción y suministro.

Röchling es un grupo internacional dedicado a la transformación de plásticos con más de 200 años de historia. Cuenta con 11.401 empleados, 84 centros en 25 países y una facturación de 2.500 millones de euros en 2025. El grupo opera a través de las divisiones Industrial, Automotive y Medical, y la planta de Alfarrasí se incorpora a su división Industrial.

Polypres fue fundada en el año 2000 y fabrica placas de plástico prensadas destinadas a las industrias química, alimentaria y papelera, así como a la construcción de maquinaria. Tras la adquisición, se mantiene la plantilla y continuará al frente de la fábrica Sebastian Martinez. A corto plazo tampoco están previstos cambios en el modelo de negocio, los interlocutores ni las relaciones con clientes y proveedores.

La integración permitirá ampliar las posibilidades de suministro de los materiales fabricados en Alfarrasí. La combinación de las capacidades de Polypres, Terbrack y Röchling generará una red productiva con mayor capacidad de respuesta, reservas para evitar cuellos de botella y más flexibilidad ante posibles alteraciones del mercado o de la logística.

El alcalde de Alfarrasí, Ismael Sanvíctor, ha destacado la importancia de una operación que considera una "muestra de la capacidad del municipio para mantener y consolidar actividad industrial y empleo". Sanvíctor ha resaltado que la "incorporación de Polypres a un grupo internacional de esta dimensión refuerza el tejido empresarial local y ofrece nuevas perspectivas para el crecimiento de una compañía asentada en Alfarrasí desde hace más de dos décadas".

La operación pone también de relieve el peso de la industria en el municipio. El polígono industrial de Alfarrasí cuenta actualmente con nueve grandes empresas que generan más de 600 puestos de trabajo, una estructura que sitúa al municipio entre los principales núcleos industriales de la Vall d’Albaida.

En este sentido, Sanvíctor ha destacado que Alfarrasí cuenta con una industria consolidada y un "volumen de empleo superior al de otros municipios de tamaño similar e incluso mayor". La adquisición de Polypres refuerza esta estructura y demuestra la capacidad de las empresas instaladas en el municipio para competir, crecer e integrarse en proyectos empresariales de dimensión internacional.

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La incorporación de Polypres a Röchling Industrial suma así la capacidad de una multinacional con presencia internacional a una empresa industrial consolidada en Alfarrasí, reforzando el papel del municipio como enclave industrial y generador de empleo en la Vall d’Albaida.