Montesa y Guadasséquies ampliarán los cementerios ante la falta de espacio de enterramiento

Montesa y Guadasséquies ampliarán los cementerios con la construcción de nuevos nichos ante la falta de espacio para enterramiento en sus camposantos. La localidad de la Costera, de poco más de 1.100 habitantes, construirán 72 nichos con una inversión de 82.569 euros (presupuesto de licitación), mientras que la de la Vall d’Albaida, que no alcanza los 500 residentes, prevé la ejecución de 16 nichos y 50 módulos para columbarios, con un presupuesto que roza los 60.000 euros (59.776 €).

El proyecto en el cementerio de Montesa prevé la construcción de los 72 nichos adosados a otra nave existente, dando continuidad así a la edificación de tumbas ya iniciada. Así, siguiendo la disposición existente, se realizarán cuatro hiladas de nichos y nueve columnas, ejecutando 36 nichos por lado de la nave, según precisa la memoria del proyecto. La actuación también incluirá la ejecución de una acera perimetral que permita el acceso peatonal circundante a la nave de nichos y que conectará también con las aceras existentes, “mejorando la accesibilidad alrededor de los nichos del cementerio de esta zona”, detalla el documento.

Montesa ha optado por un sistema de nichos prefabricados, siguiendo también el sistema anterior, una elección que permite llevar a cabo las obras más rápidamente, ya que al estar prefabricados se reducen los plazos de ejecución. Además, este sistema es más económico y ofrece garantía máxima de asepsia e higiene, evitando emanaciones y consiguientes contaminaciones, y supresión del mayor número posible de juntas, para evitar filtraciones. La ejecución de las obras contempla trabajos de excavación de tierras, para la apertura de la caja y cimentación, trabajos de cimentación, colocación de los nichos prefabricados, cerramientos de hormigón y construcción de cubiertas de teja cerámica curva.

El proyecto pone de manifiesto la necesidad de ejecutar las obras, ante la falta de tumbas para enterramiento. El documento apunta que Montesa “necesita de estas obras ya demandadas por la ciudadanía, que demuestra en algunas ocasiones desasosiego e inquietud por la falta de nichos, esperando que desaparezcan estas preocupaciones con las obras, mejorando su salud y bienestar emocional”, subraya.

Guadasséquies también evidencia la necesidad de dotar de nichos libres el cementerio del municipio. El proyecto justifica la actuación “visto el estado de ocupación y de la disponibilidad de nichos existentes en el cementerio”. Las 16 nuevas tumbas se ubicarán a continuación de las ya existentes, en una zona del camposanto sin uso actualmente, señala la memoria, que expone que los 50 módulos para columbarios se situarán inmediatamente después de la entrada principal, aprovechando la fachada interior actual, detallan.

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Los nichos que se instalarán en el camposanto de la localidad de la Vall d’Albaida también serán prefabricados de hormigón armado en forma de “U”y, del mismo modo que en la localidad de la Costera, la ejecución de las obras contempla trabajos de excavación y cimentación, colocación de la estructura de los nichos, cerramiento y cubierta, que será plana para los columbarios e inclinada y de tejas para los nichos. El acabado de fachadas cerramientos perimetrales se prevé con ladrillo cara vista “para igualar la lectura como continuación a lo existente, complementado con una valla metálica microperforada el espacio de transición que queda entre los nichos existentes y los nuevos”, describe la memoria del proyecto.