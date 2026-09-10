Ontinyent invertirá más de 62.000 euros en una nueva actuación de mejora urbana al barrio de La Vila

El Ayuntamiento de Ontinyent invertirá más de 62.000 euros en una nueva actuación de mejora urbana en el barrio de La Vila con la ejecución de los trabajos de consolidación de muros y medianeras y adecuación de los solares situados a los inmuebles de Muralla, 1 y Trinidad, 52. La actuación, que se ejecutará de manera subsidiaria por un importe de 62.799 euros (IVA incluido), empezará este mes de septiembre y se desarrollará de forma simultánea a las obras de construcción de las 12 nuevas viviendas previstas en este mismo entorno, una planificación que permitirá concentrar los trabajos y reducir las molestias en el vecindario.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, explicaba que "el Ayuntamiento destina más de 60.000 euros a esta ejecución subsidiaria porque la propiedad no ha asumido sus obligaciones de conservación. Actuaremos consolidando los muros y las estructuras existentes, reparando las medianeras con los edificios colindantes, retirando los escombros y ejecutando los desagües necesarios porque este espacio quedo en unas condiciones adecuadas de seguridad". Borrell destacaba igualmente la decisión de coordinar esta actuación con la promoción de las nuevas viviendas: "Hemos querido que estas obras coincidan con el inicio de la construcción de las 12 viviendas porque así concentramos los trabajos en un mismo periodo y reducimos las molestias que inevitablemente comporta una actuación de esta envergadura para el vecindario".

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Construcciones, Rehabilitaciones, Instalaciones y Mantenimientos SA (Crimsa), firma valenciana con capital humano de Ontinyent y una amplia experiencia en actuaciones desarrolladas recientemente en la ciudad, entre ellas la construcción de la nueva Residencia de Mayores La Beneficencia o las intervenciones de rehabilitación de la Ermita de Santa Anna y del colegio Santa Maria. La misma empresa es también la adjudicataria de la construcción de las 12 nuevas viviendas de la UE-6 de PERI de La Vila.

Los trabajos de esta ejecución subsidiaria consistirán en la consolidación y estabilización de las fachadas y estructuras que todavía se mantienen de pie, la reparación de las medianeras con las edificaciones colindantes, la retirada de escombros acumulados a los solares, así como la ejecución de los drenajes necesarios para evitar embalses de agua y garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad y conservación del espacio.

Noticias relacionadas

Óscar Borrell recordaba que esta intervención se enmarca en la línea de ejecuciones subsidiarias que el consistorio está desarrollando durante la legislatura para garantizar la seguridad de los inmuebles degradados. "Ya hemos actuado a Santa Rosa 24, ahora intervenimos a Trinidad 52 y Muralla 1, y posteriormente continuaremos con otras actuaciones previstas, como la de Tomàs Valls 14. Son intervenciones que forman parte del trabajo continuo de recuperación de los barrios de La Vila y Pueblo Nuevo, mejorando la seguridad, la conservación del patrimonio y la calidad urbana de sus calles", concluía.