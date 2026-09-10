Ontinyent lanza una nueva convocatoria con 80.000 euros en ayudas a empresas para participar en ferias comerciales y elaborar catálogos

El Ayuntamiento de Ontinyent va a lanzar una nueva convocatoria de ayudas a empresas locales para participación en ferias, misiones comerciales y creación de catálogos. Se trata de dos líneas que estarán dotadas con un total de 80.000 euros (40.000 para la participación en ferias y misiones comerciales, y otros 40.000 para la elaboración de catálogos), con un plazo de presentación de solicitudes entre los días 24 septiembre y 8 de octubre.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que “queremos continuar apoyando a las empresas como generadoras de ocupación y actividad económica en la ciudad dentro de una línea que pusimos en marcha ya hace unos años y en la que hemos llegado a los 600.000 euros en ayudas a empresas, un esfuerzo que paga la pena porque invertir en las empresas locales es invertir en ocupación, en actividad económica y en futuro para Ontinyent”, remarcaba. Hay que recordar también que esta línea de ayudas fue objeto de una reunión de trabajo con los agentes implicados el pasado mas de febrero, donde se constató que desde la puesta en marcha del programa en 2016, se han concedido 350 ayudas a empresas locales, en concreto se han dado 277.990 euros para 176 ferias y misiones comerciales, y 310.451 para 174 ayudas para catálogos.

La nueva convocatoria, para la que se podrán presentar solicitudes del 24 de septiembre al 8 de octubre, y de la que se puede encontrar más información en la web municipal www.ontinyent.es, será nuevamente accesible por el sistema de concurrencia competitiva, con un importe máximo de la subvención que podrá llegar hasta el 75% de los costes subvencionable. Se podrá solicitar la ayuda para la participación en un máximo de tres ferias o misiones comerciales. En este caso, se tendrá que presentar una solicitud individual para cada actuación. El importe máximo de la ayuda no puede superar los 5.000 euros por beneficiario en el conjunto de todas las actuaciones solicitadas.

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En cuanto a las ayudas a la confección de catálogos imprimidos y catálogos de productos y otras herramientas de comercialización y marketing, también *serán subvencionables los gastos (catálogos o publicidad). En este caso serán objeto de subvención los gastos de diseño, maquetación y/o impresión de catálogos; gastos de programación, licencias por utilización de software, gastos de publicidad de la empresa, etc y el importe máximo de la ayuda no superará los 3.000 euros por beneficiario. Para acceder a las ayudas se tendrá que haber hecho un importe mínimo de 1.000 euros de gasto, y no se aprobarán subvenciones por importe inferior a 500 euros. Natàlia Enguix animaba las empresas a informarse y a presentar sus solicitudes dentro de los plazos establecidos en la convocatoria.