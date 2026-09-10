Xàtiva inicia la programación de las escuelas deportivas municipales y las actividades deportivas 2026-2027

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la Concejalía de Deportes, ha presentado la programación deportiva municipal para la temporada 2026-2027, que incluye una amplia oferta de actividades dirigidas a niños, niñas, personas adultas y personas con necesidades específicas, así como diferentes modalidades acuáticas en la piscina cubierta municipal. Las actividades se desarrollarán del 28 de septiembre de 2026 al 28 de mayo de 2027 en las instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de facilitar la práctica deportiva y fomentar los hábitos de vida saludable entre la ciudadanía de todas las edades.

Cartel del programa "Fes esport" de Xàtiva para la temporada 2026-2027 / Ajuntament Xàtiva

En cuanto a las Escuelas Deportivas Municipales, este año se ofrecen las modalidades de deporte adaptado, atletismo, gimnasia, minihandbol y patinaje en línea de iniciación. El plazo de inscripción para estas actividades se abrirá el 21 de septiembre.

La programación de deporte para personas adultas incluye gimnasia correctiva, pilates, mantenimiento físico, aeróbic, zumba y deporte adaptado. En este caso, las inscripciones se abrirán de manera progresiva: gimnasia correctiva, el 14 de septiembre; pilates, el 16 de septiembre; mantenimiento físico, el 18 de septiembre; aeróbic, el 21 de septiembre; y zumba y deporte adaptado, el 23 de septiembre.

Además, la piscina cubierta municipal contará con una programación específica de actividades acuáticas, con aquagym, natación adaptada, natación terapéutica, iniciación para niños y niñas de 3 a 5 años, perfeccionamiento para edades de 6 a 8, de 9 a 12 y de 13 a 16 años, así como iniciación y perfeccionamiento para personas adultas. El plazo de inscripción para estas actividades se abrirá el 25 de septiembre.

El concejal de Deportes, Vicent Lluch, ha destacado «la voluntad de mantener una oferta deportiva amplia, accesible y diversa, con propuestas adaptadas a diferentes edades y niveles, y con especial atención tanto a la iniciación deportiva como a la práctica física orientada al bienestar y la salud».

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Las personas interesadas pueden obtener más información en el Polideportivo Municipal Les Pereres, en el teléfono 96 228 30 00, en horario de atención al público de 7.00 a 21.00 horas, así como a través de la página web municipal www.xativa.es.