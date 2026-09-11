La Alameda Jaume I acoge este sábado la FesJove 2026

Xàtiva acogerá este sábado 12 de septiembre una nueva edición de la FesJove, la feria de entidades juveniles organizada por el Consell de la Joventut de Xàtiva (CJX) con la colaboración del Ayuntamiento, que busca promover y dar visibilidad al tejido asociativo juvenil del municipio, así como acercar a la ciudadanía las funciones y actividades que desarrollan las diferentes asociaciones.

La jornada tendrá lugar en la Alameda Jaume I, en horario de tarde, de 18:00 a 20:15 horas. Como todos los años, durante la feria, cada entidad participante contará con un estand propio donde ofrecerá actividades y talleres vinculados a su labor asociativa, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro dinámico, participativo y abierto a toda la población joven. Se trata de un formato de gymkana en el que están representadas más de una decena de entidades, la mayoría de ellas miembros de pleno derecho del CJX.

Como elemento dinamizador, las personas asistentes podrán recoger un «pasaporte» en la carpa del CJX. Por cada actividad realizada en los diferentes estands, obtendrán el sello correspondiente de cada asociación. Una vez completado, el pasaporte se podrá depositar para participar en un sorteo final, fomentando así la participación activa en todas las propuestas de la feria. Se sorteará un proyector de interior valorado en 120 € y un altavoz valorado en 95 €.

Además, la FesJove 2026 contará con actuaciones en directo, con la participación de la Muixeranga (entidad miembro del CJX) y del grupo joven ArtVibe, que ofrecerá una exhibición de baile.

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Desde el Consell de la Joventut de Xàtiva se destaca la importancia de esta iniciativa como espacio clave para fortalecer el tejido asociativo juvenil, generar sinergias entre entidades y dar a conocer las oportunidades de participación que existen en el municipio. La FesJove no solo visibiliza el trabajo de las asociaciones, sino que también impulsa valores como la participación, el compromiso social y la vida comunitaria entre la juventud.