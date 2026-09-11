Atzeneta y Ontinyent 1931 buscarán sus primeros puntos de la temporada en casa

Segunda jornada de liga en la Tercera Federación. Tras un inicio de competición no deseado para Atzeneta y Ontinyent 1931, que perdieron sus primeros partidos, buscarán en casa los primeros puntos para afrontar el tramo inicial de la liga con confianza. Los dos equipos de la Vall d’Albaida disputarán la jornada domingo.

Como viene siendo habitual cada mes de septiembre, el Atzeneta fija sus primeros partidos en el Regit en jornada de domingo por las fiestas del municipio. A partir de las 17:30 horas echará a rodar el balón entre los atzeteneros y el Eldense “B”. El duelo estará dirigido por Cristian Selva, asistido en las bandas por El Jaad y Raúl Navarro. El Atzeneta tuvo muy cerca la posibilidad de puntuar la pasada jornada ante el Buñol, pero los pequeños fallos lo alejaron de ese objetivo. Esta semana, el conjunto “taronja” tiene la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva y sumar los primeros puntos. El Atzeneta afronta la jornada con buenas sensaciones, a pesar de la derrota, y con una semana de trabajo que ha servido para, poco a poco, ir sumando gasolina a los jugadores tras una pretemporada que tuvo demasiados contratiempos en forma de lesiones o molestias.

El Eldense “B” es el primer obstáculo para los atzeteneros en casa. Los alicantinos, contra todo pronóstico, consiguieron el ascenso en la última jornada de la pasada campaña. Un equipo con jugadores de mucha calidad y con un estilo de juego muy trabajado. No les fue mal su debut en la categoría. Se enfrentaron al Torrellano, al que vencieron por la mínima (1-0) en el tramo final del encuentro. Por lo que respecta a enfrentamientos oficiales entre Atzeneta y Eldense “B”, no constan registros entre ambos contendientes. Los locales intentarán apuntarse la primera victoria.

Media hora más tarde, a las 18 horas, el Ontinyent 1931 recibirá en el Clariano al Atlético Saguntino. El encuentro estará dirigido por Enrique López, asistido en las bandas por Jorge Ferrer y Jorge Crespo. El Ontinyent 1931 cayó el pasado fin de semana frente al CD Roda en un encuentro en el que los de Rubén Sanz pagaron caro la falta de acierto. Los “blanc-i-negres” buscarán los tres puntos en lo que siempre es un hándicap positivo para ellos: el “Clariano”, un terreno de juego de grandes dimensiones y algo de lo que pocos equipos pueden presumir en esta categoría, una afición muy numerosa.

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Frente a ellos, el Atlético Saguntino. Los pupilos de Guillem Beltrán están teniendo un inicio de temporada para enmarcar. En el primer partido de liga se impusieron al Atlético Levante (2-1) y el pasado miércoles tumbaron al Torrent CF (1-2) en los dieciseisavos de final de la Copa Federación. Los del Camp de Morvedre mantienen un bloque sólido respecto a la temporada anterior, que tantas alegrías les dio, con jugadores como Kike Torrent, Aitor Sáez o Marc Bonafé. Si echamos un ojo al historial entre estos dos conjuntos en los partidos disputados en tierras ontinyentinas, el balance es ligeramente favorable a los visitantes, con un empate (1-1) y una victoria (0-1). Los de la capital de la Vall d’Albaida buscarán romper la estadística y sumar los tres primeros puntos.