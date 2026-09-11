La Comisión Mixta de Patrimonio de Xàtiva da luz verde al Plan Especial del Casco Antiguo tras años de tramitaciones

La Comisión Mixta de Patrimonio, integrada por representantes de la Dirección General de Patrimonio y del Ayuntamiento de Xàtiva, ha celebrado hoy una nueva reunión en la que se ha dado luz verde al Plan Especial del Casco Antiguo, tras años de tramitaciones. Cabe recordar que en mayo de 2021 desde el consistorio apuntaban a dar el paso "después del verano". Sin embargo, diferentes condicionantes han llevado a que se aprobara hoy: más de cinco años después.

Fuentes del equipo de gobierno apuntan que se trata de "un instrumento fundamental para garantizar la protección, conservación y adecuada ordenación de este espacio de la ciudad". En la última revisión, se ha elevado hasta los 668 el número de elementos catalogados.

Las mismas fuentes municipales exponen que "la aprobación del Plan Especial supone un paso adelante muy importante en la preservación del patrimonio del centro histórico, al mismo tiempo que permitirá establecer un marco más claro para las intervenciones urbanísticas, la conservación de los inmuebles y la compatibilidad entre la protección patrimonial y los usos residenciales, comerciales y turísticos". Y añaden que "el siguiente paso será la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Xàtiva y, posteriormente, será la Generalitat Valenciana quien dará el visto bueno definitivo a través de su Comisión de Urbanismo.

Además, exponen que durante la sesión de este jueves se han tratado 13 expedientes, de los cuales 10 corresponden a solicitudes de licencias de obras particulares y 3 a consultas. Las actuaciones particulares se localizan en las calles Sant Tomàs, Font Alós, Trobat, Sant Pere, plaza Roca, Pujada al Castell, calle Blanc, plaza del Mercat y plaza de la Bassa.

Entre las actuaciones analizadas se encuentran rehabilitaciones y reformas de edificios existentes, intervenciones en fachadas y cubiertas, reformas interiores, habilitación de viviendas y cambios de uso, así como actuaciones vinculadas a elementos patrimoniales y arqueológicos. En el apartado de consultas se han abordado, entre otras cuestiones, la delegación de competencias en materia arqueológica al Servicio Municipal de Arqueología y actuaciones en los forjados de la Casa de la Joventut.

Acuerdos de la última Comisión Mixta

"Además, cabe destacar que en la sesión anterior de la Comisión Mixta, celebrada hace unos meses, también se abordaron numerosas actuaciones vinculadas al casco antiguo. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la reposición de los azulejos cerámicos de la fachada del Antiguo Hospital. La Comisión informó favorablemente la propuesta para reproducir los azulejos que habían sido robados de la fachada, una actuación que permitirá recuperar uno de los elementos cerámicos característicos de este edificio patrimonial. La propuesta deberá comunicarse al técnico de Bienes Muebles de la Conselleria competente en Patrimonio", comentan.

"También se informó favorablemente la propuesta de iluminación ornamental de la plaza de Calixto III y de las calles Abad Pla, Ardiaca y Bonaire, una intervención municipal que permitirá seguir mejorando la puesta en valor nocturna de este importante espacio patrimonial", apuntan.

"Otro de los asuntos destacados fue el referente a la Fase X de las actuaciones en la Ermita del Puig. Al tratarse de un inmueble catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL), la Comisión determinó que la intervención deberá contar con un informe previo de viabilidad patrimonial de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que deberá solicitarse antes de continuar con la tramitación. Asimismo, la Comisión también dio luz verde al proyecto de limpieza, desescombro y apuntalamiento del Palacio dels Cerdà, situado en la calle Roca, permitiendo así actuar sobre este elemento patrimonial para garantizar su conservación y seguridad", dicen desde el Ayuntamiento.

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"Por otra parte, en relación con el Castillo de Xàtiva, se abordó la intervención municipal prevista para la reparación del muro, acordándose remitir el último escrito del arquitecto conservador del Castillo a la Dirección General de Patrimonio para su valoración. Por último, también se abordaron otras cuestiones relacionadas con la protección y regulación del casco antiguo, entre ellas la necesidad de preservar los usos tradicionales frente a la proliferación de apartamentos turísticos. En este sentido, se propusieron medidas para limitar el alojamiento turístico en planta baja, priorizando el mantenimiento del uso comercial, y se acordó suspender el uso turístico en planta baja del casco antiguo mientras esta cuestión no quede regulada específicamente en el Plan Especial", apostillan.