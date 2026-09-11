La Costera es la segunda comarca con mejor tasa de actividad en el segundo trimestre de este año

El mercado laboral goza de «buena salud» en la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, donde la actividad económica y el empleo presentan datos positivos e, incluso, alguna de ellas lidera las primeras posiciones a nivel autonómico. La Costera ha cerrado el segundo trimestre de este año 2026 con una tasa de actividad del 77,02% para la población de 16 a 64 años, lo que la coloca como la segunda comarca de la Comunitat Valenciana con la mejor cifra de este indicador del mercado de trabajo, solo superada por el Rincón de Ademuz, con un 77,64%, y por encima de València, con 76,83%. La tasa de actividad ha crecido un 0,03% respecto al trimestre anterior en la Costera y supera la barrera del 77% de la población activa. La tasa de actividad también ha aumentado en la Canal de Navarrés, un 0,08% respecto al primer trimestre del año, para colocarse en un índice del 76,17% en este territorio. En la Vall d’Albaida, por su parte, sufre un ligero descenso (-0,21%), situándose en el 76,56%, aunque es la cuarta comarca con mejor dato. La actividad baja más de un punto en las tres demarcaciones respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre los indicadores del mercado de trabajo.

Operarios de la construcción en una obra en Xàtiva. / Perales Iborra

La estadística del segundo trimestre del 2026 arroja incrementos trimestrales de las tasas de actividad y de ocupación en la Costera y la Canal de Navarrés, mientras que en la Vall d’Albaida desciende. En esta comarca, los tres indicadores (actividad, ocupación y paro) sufren ligeros descensos respecto al primer trimestre del año. La tasa de paro baja en los tres territorios.

La tasa de empleo supera el 68% de la población activa en las tres comarcas, aunque de nuevo la Costera es la que mejor dato presenta, con una tasa de ocupación del 68,27% (+0,05%). La Canal se anota el mayor incremento trimestral, del 0,22%, con una tasa del 68,12%, y en la Vall desciende un 0,18% hasta el 68,22%. En la Vall, la tasa de ocupación registra una de las mayores disminuciones en la Comunitat Valenciana (-0,18 puntos), junto a la Hoya de Buñol (-0,24 puntos) y la Ribera Baixa (-0,29 puntos). La variación anual es negativa en las tres demarcaciones, con un descenso del 0,03 en la Canal, un 0,52 en la Costera y un 0,51 en la Vall.

Menos paro

La tasa de paro se sitúa en torno al 10% y el 11% en el segundo trimestre del 2026 y presenta descensos en las tres comarcas, tanto a nivel trimestral como anual. La Costera anota la tasa más elevada, del 11,35%, lo que supone una disminución del 0,03% respecto al primer trimestre del año y un descenso anual del 1,08%. En la Vall d’Albaida, la tasa de paro afecta al 10,90% de la población activa, registrando un descenso trimestral del 0,01% y un descenso anual del 1,11%. La Canal de Navarrés tiene la menor tasa de paro en el conjunto de los tres territorios, con un índice del 10,58% de la población de 16 a 64 años, lo que supone un descenso del 0,19 respecto al trimestre anterior y una disminución anual del 1,16%.

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La Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida registran mejores datos que el conjunto de la Comunitat Valenciana en las tasas de actividad y ocupación, donde a nivel autonómico se sitúan en un porcentaje menor que en las tres comarcas, con el 75,7% y el 67,4% en la CV, mientras que en la tasa de paro, la Costera supera la media autonómica del 10,9%, la Vall d’Albaida la iguala y en la Canal de Navarrés es menor que la tasa autonómica. Las comarcas con mayor tasa de paro son el Vinalopó Medio, con 13,97%; el Baix Vinalopó, con 13,29%; y el Rincón de Ademuz, con 12,67%. La Costera, la Canal y la Vall registran mejor dato en el segundo trimestre, aunque están dos puntos por encima de los territorios con menor tasa, como la Marina Alta (8,78%), els Ports (8,05%) y l’Alt Maestrat (7,78%).