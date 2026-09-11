Inma Peiró, candidata por Compromís a la alcaldía de Xàtiva

La asamblea local de Compromís de Xàtiva ha escogido este pasado 10 de septiembre a Inma Peiró como candidata a la alcaldía de la ciudad para las próximas elecciones municipales. Peiró toma así el relevo de Josep Maria Sebastià, candidato de Compromís a las últimas elecciones municipales de 2023, y asume el reto de encabezar una nueva etapa del proyecto valencianista y progresista en Xàtiva.

La nueva candidata estará al frente de un equipo renovado, que será presentado próximamente, con el objetivo de recuperar la representación de Compromís en el Ayuntamiento de Xàtiva y volver a situar la formación como una alternativa para la ciudad.

Inma Peiró cuenta con una trayectoria de trabajo dentro de Compromís Xàtiva y en el ámbito social y político de la ciudad. En 2023 ya formó parte de la candidatura municipal de la formación y, desde octubre de 2024, forma parte de la Ejecutiva Nacional de Més Compromís. En los últimos años también ha participado activamente en el trabajo de la organización local y en la relación con diferentes colectivos de la ciudad.

“Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión, pero sobre todo con muchas ganas de trabajar por Xàtiva. Quiero que Compromís vuelva a tener voz en el ayuntamiento y que lo haga con un proyecto renovado, útil y próximo a las personas”, ha señalado Peiró después de ser escogida. La candidata ha explicado que una de las prioridades será construir el proyecto “desde bajo, escuchando la ciudad y contando con todas aquellas personas, entidades y colectivos que quieran una Xàtiva mejor”. En este sentido, ha remarcado la importancia de conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía y transformarlas en propuestas concretas.

Entre las cuestiones que Compromís quiere abordar en esta nueva etapa se encuentran aspectos tan cotidianos como la limpieza de las calles, el cuidado de los espacios de esparcimiento y convivencia y la mejora del mobiliario urbano, con el objetivo de tener una ciudad más cuidada y unos servicios municipales a la altura de las necesidades de Xàtiva. La formación también considera fundamental facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna, tanto en régimen de alquiler como en la primera adquisición, ante las dificultades que muchas personas tienen actualmente para poder iniciar un proyecto de vida en la ciudad.

Para Peiró, Xàtiva tiene que ser también “una ciudad plural, con diversidad, con personalidad propia y orgullosa de ser quién es”. Una ciudad que, según ha señalado, tiene que saber poner en valor su pasado y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro y afrontar los nuevos retos del siglo XXI. En este sentido, la candidata ha reivindicado también el papel que puede jugar Compromís en el ayuntamiento: “El Ayuntamiento de Xàtiva necesita de la forma de hacer de Compromís. En definitiva, de una mirada más valencianista y coherente, que defienda los intereses de Xàtiva y que tenga claro qué modelo de ciudad queremos”, ha afirmado.

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La formación afronta así una nueva etapa con la voluntad de recuperar la confianza de la ciudadanía y volver a tener representación municipal. Por eso, Peiró considera que el proyecto que se presentará en los próximos meses tiene que ser “un proyecto abierto, que no se haga solo desde Compromís, sino contando con la ciudad y con todas aquellas personas que quieran aportar”. Compromís Xàtiva ha anunciado que presentará próximamente el nuevo equipo que acompañará a Inma Peiró, así como las principales líneas de trabajo de cara a las próximas elecciones municipales. “Empezamos hoy una nueva etapa. Tenemos mucho de trabajo por delante, pero también tenemos mucha ilusión y muchas ganas. Queremos escuchar, hablar con la gente y empezar a construir desde ahora el proyecto que queremos para Xàtiva”, ha concluido Peiró.