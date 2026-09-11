El Olímpic visita al Rayo Ibense en busca de la primera victoria

El CD Olímpic afronta este sábado, a las 16.30 horas, su segundo compromiso de la temporada en la Lliga Comunitat. El conjunto de Álex Redondo visita al Rayo Ibense en el Estadio Municipal Francisco Vilaplana Mariel, en un encuentro que será dirigido por Luis Rizo. En las filas del equipo local se encuentra un exjugador del Olímpic, Sergio Mullor.

El Olímpic llega a la cita después del empate de la primera jornada ante el CF Gandia en La Murta. El entrenador, Álex Redondo, ha explicado en la previa que ha revisado con sus jugadores tanto los aspectos positivos como los errores cometidos. “Soy bastante autocrítico, me gusta analizarlo todo, pero también me gusta dar valor a las cosas que hacemos bien e intentar rectificar, evidentemente, lo que fallamos”, ha señalado. El entrenador ha incidido especialmente en el desarrollo de la segunda mitad ante el Gandia. A su juicio, el Olímpic perdió parte del control que había mostrado anteriormente al entrar en un partido con más transiciones. El técnico también ha destacado la actuación de su equipo durante buena parte del encuentro inaugural. “Creo que el Olímpic fue totalmente dominador y controlador de la primera parte. Lástima no habernos ido con un resultado más amplio”, ha afirmado, antes de añadir que “la imagen que dio el Olímpic durante 60 minutos fue muy, muy buena”.

De cara a la visita al Rayo Ibense, Redondo ha insistido en que el Olímpic quiere conservar una identidad reconocible independientemente del rival. “Yo marco mucho el ADN de equipo, que se reconozca en el campo”, ha explicado. El entrenador ha añadido que el cuerpo técnico ha analizado dónde puede hacer daño al conjunto de Ibi y también los aspectos en los que el rival puede generar peligro, “pero sin perder la identidad”. Redondo también ha destacado que el conjunto alicantino se ha reforzado “con jugadores importantes que dan un plus al equipo”.

Campo de dimensiones reducidas

El partido se disputará además en un escenario diferente a La Murta, con un terreno de juego de dimensiones más reducidas. Redondo ha descartado, sin embargo, que esta circunstancia vaya a modificar la idea de juego del Olímpic. “El once puede cambiar, evidentemente. El nombre del futbolista puede cambiar, pero nosotros tenemos que ser fuertes en lo que creemos, en el mensaje, y vamos a morir con ese mensaje”, ha asegurado. Respecto a la plantilla, el entrenador ha dejado abierta la posibilidad de alguna ausencia, aunque sin concretarla, y ha señalado que no se trataría de una baja de especial importancia.

Por parte del Rayo Ibense, su entrenador, Adrián Moltó, ha explicado que el equipo llega con todos sus efectivos disponibles. El técnico ha reconocido que las sensaciones de la primera jornada no fueron las que buscaban y que el fútbol mostrado no respondió exactamente a su planteamiento. Moltó ha definido al Olímpic como “un gran rival” y espera “un partido muy competido, como todos los de la competición”. El entrenador del conjunto de Ibi ha destacado la igualdad de la categoría: “Los partidos son bastante igualados y se deciden por detalles”.

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La jornada coincide además con las fiestas de Ibi. El entrenador local ha reconocido que esta circunstancia puede afectar especialmente a la presencia de aficionados en el Francisco Vilaplana Mariel, ya que buena parte de la actividad social del municipio estará concentrada en los festejos.