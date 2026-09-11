Ontinyent ha ejecutado 25 acciones subsidiarias en viviendas en el último lustro

El Ayuntamiento de Ontinyent anunció ayer que invertirá más de 62.000 euros en una nueva actuación de mejora urbana en el barrio de la Vila, que se desarrolla en dos solares del citado distrito.

Y, según los datos aportados por el propio consistorio, se trata de la 25ª actuación de este tipo que el ejecutivo municipal ha desarrollado desde el año 2021.

El gasto total supera el millón de euros durante el último lustro. El proyecto más caro ha sido la demolición de una vivienda emplazada en el número 20 de la calle Tomás Valls, que supuso un desembolso superior a los 106.000 euros. También se han ejecutado acciones menores que apenas han superado un dispendio de 10.000 euros. Las fuentes municipales consultadas ayer por Levante-EMV explicaron que «Las ejecuciones subsidiarias son intervenciones que el Ayuntamiento realiza en propiedades privadas cuando sus titulares no actúan ante una situación de riesgo. El consistorio avanza el coste de las obras, que posteriormente se recupera en la mayor parte de los casos». «Las ejecuciones subsidiarias en inmuebles privados que comportan riesgos son una de las cuatro vías de acción que impulsa el consistorio para recuperar y revitalizar el casco antiguo, junto con las subvenciones a propietarios; las actuaciones de reurbanización; y las adquisiciones y esponjamientos para generar espacios públicos», expusieron.

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