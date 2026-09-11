Ontinyent pone al alcance del alumnado universitario habitaciones y estudios de alquiler por 80 euros mensuales

Los regidores de Juventud, Àlex Borrell, y Educación, Ferran Gandia, libraban este viernes las claves de la residencia municipal para estudiantado universitario de Ontinyent al alumnado beneficiario, que podrá hacer uso de este espacio por un precio de alquiler de 80 euros mensuales.

Borrell y Gandia recibían al alumnado en el antiguo salón de plenos y posteriormente los acompañaban al reparto de habitaciones, coincidiendo al destacar que con este servicio “el Ayuntamiento quiere apoyar al joven alumnado, un sector con menor capacidad económica, para que pueda acceder a estos alquileres en precios mucho por bajo de los de mercado; al tiempo que proyectamos Ontinyent como ciudad universitaria y dinamizamos y rejuvenecemos el barrio de La Vila”, manifestaban.

Desde el consistorio recuerdan que "la residencia de estudiantes de la Casa de La Vila es un inmueble municipal ubicado en la calle Trinidad que fue reformado por el consistorio con varios planes de ocupación. El edificio consta de 300m2 de superficie repartida en planta baja y 3 alturas con un total de 8 habitaciones y estudios, 4 salones-comedor equipados con cocina office y 4 baños, además de una lavandería y una terraza. La residencia cuenta con un completo juego de mobiliario y electrodomésticos como por ejemplo televisores, lavadoras, vitrocerámica, hornos eléctricos y microondas o neveras.".

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"Se trata de un elemento más que complementa la oferta académica, los servicios, la programación cultural y de ocio saludable que desde el Ayuntamiento ofrece a los y las jóvenes que apuestan para formarse al Campus de Ontinyent, que cuenta actualmente con 4 grados (Administración y Dirección de Empresas, Enfermería, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Magisterio Infantil), Máster en Psicología Sanitaria y la Nave Grande", prosiguen.