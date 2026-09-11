Ontinyent renueva las redes de servicios y elimina el fibrocemento de la "Carrer de la Pilota"
Las obras de renovación integral de la calle del Altet de Sant Joan, con una inversión de cerca de 200.000 euros, avanzan con la ejecución de las excavaciones
Ontinyent ya ha iniciado las obras de renovación integral de la calle del Altet de Sant Joan, conocido como “Carrer de la Pilota”, al barrio del Poble Nou, donde los trabajos avanzan con las excavaciones necesarias para la renovación de todas las redes de servicios del espacio. La actuación cuenta con una inversión de cerca de 200.000 euros y permitirá actuar tanto sobre el espacio urbano como sobre las conducciones subterráneas, con la retirada del fibrocemento existente.
El regidor de Territorio, Óscar Borrell, explicaba que “las obras ya están muy avanzadas en esta primera fase de excavaciones y nos permitirán renovar completamente unas redes que necesitaban una actuación integral”. En concreto, los trabajos contemplan la instalación de nuevas conducciones para el alcantarillado de aguas residuales y pluviales, la red de agua potable y las canalizaciones para el suministro eléctrico.
La intervención, que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla también la reurbanización integral de la calle, con una plataforma única, la renovación de los pavimentos, la mejora de la accesibilidad y la adecuación del espacio para facilitar la práctica de la pelota valenciana. El proyecto cuenta con el apoyo de la Diputación de València y la Federación de Pilota Valenciana, con una subvención de 150.000 euros dentro del Pla de Trinquets, que ha permitido hacer realidad una intervención largamente reivindicada. Borrell ponía en valor “la defensa que ha hecho Natàlia Enguix de este proyecto a la Diputación de València, especialmente ante aquellos que incluso llegaron a cuestionar la existencia de esta calle”.
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