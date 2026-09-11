El pleno de Xàtiva recuerda a Artur Heras con un minuto de silencio y anuncian que se iniciarán los trámites para hacerlo hijo predilecto de la ciudad

El Ayuntamiento de Xàtiva acogió ayer el pleno del mes de septiembre y la cita comenzó con el recuerdo al recientemente fallecido Artur Heras. Los integrantes del pleno guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del artista setabense, una de las figuras más importantes del arte contemporáneo valenciano. Además, el alcalde Roger Cerdà anunció que se iniciarán los trámites para su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad.

A su vez, desde el consistorio también han comentado que Raimón les ha compartido unas palabras de pésame por la pérdida de Heras: “A part d'un artista important ha estat una persona sensata, amic dels amics,i meu des de la infantesa. Sempre estarà en el nostre record, d'Annalisa i meu”.

Horas antes, Cerdà había dejado una honda reflexión por la pérdida en sus perfiles oficiales de redes sociales: "Hoy es un día triste para Xàtiva. Nos deja Artur Heras, uno de los grandes artistas que ha dado nuestra ciudad y una figura imprescindible del arte valenciano contemporáneo. Artur llevó el nombre de Xàtiva muy lejos, pero nunca dejó de llevar Xàtiva con él. En su mirada, en su obra, en su manera de entender el arte y también en su compromiso con la memoria, la cultura y la sociedad. A lo largo de décadas, nos ha dejado mucho más que obras o exposiciones. Nos ha dejado una manera de mirar el mundo: crítica, inconformista, comprometida y profundamente humana. Y también nos ha hecho un regalo muy especial: compartir con su ciudad natal una parte de su universo creativo. Las exposiciones que hemos podido disfrutar en Xàtiva en los últimos años, como HALT!, son una muestra de ese vínculo que nunca se rompió. Como alcalde, pero sobre todo como setabense, quiero expresar mi más sentido pésame a su familia, amistades y en todo el mundo de la cultura. Gracias, Artur, por todo el que has dado en Xàtiva. Por haberla hecho más grande a través de tu arte y por habernos enseñado que el arte también sirve para recordar, cuestionar y transformar. Xàtiva siempre será también un poco tuya. Descansa en paz".

Servicios Sociales

En el encuentro de ayer también se aprobaron "dos instrumentos que permiten consolidar y ordenar la evolución de los Servicios Sociales municipales: la ordenanza reguladora del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Equipo de Atención Primaria del Área Social", según apuntan fuentes municipales. Ambos puntos han salido adelante con los votos favorables del PSPV-PSOE y de Xàtiva Unida, y las abstenciones del Partido Popular y VOX.

"Las dos medidas forman parte de una misma apuesta por reforzar los servicios públicos, profesionalizar la atención y garantizar una respuesta más integral a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de las personas mayores, dependientes y en situación de vulnerabilidad", prosiguen desde el equipo de gobierno.

La concejala de Bienestar Social, Lena Baraza (PSPV-PSOE), ha destacado que detrás de la evolución de las cifras hay, sobre todo, una transformación en la manera de entender las políticas sociales. «Cuando hablamos de Servicios Sociales, hablamos de personas. De personas mayores, personas dependientes, familias, niños y niñas, personas con discapacidad o personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Y para dar respuesta a todas estas realidades necesitamos profesionales y recursos», ha señalado. "Uno de los ejemplos más significativos de esta evolución es el Servicio de Atención Domiciliaria. El SAD ha pasado de contar con un presupuesto de 118.869 euros en 2019 a 394.446 euros en 2025, lo que supone un incremento de más del 230%", añaden.

"Además del incremento de los recursos, el servicio también ha evolucionado hacia un modelo de atención más integral y centrado en las necesidades de cada persona. Actualmente, el SAD atiende a cerca de un centenar de personas usuarias y ha ampliado también su cobertura territorial, incorporando zonas como Bixquert y las pedanías que anteriormente no disponían de esta atención. La evolución también es especialmente significativa en el Equipo de Atención Primaria del Área Social. Entre 2015 y 2019, el número de profesionales de los servicios generales de Bienestar Social pasó de 9 a 28, y actualmente Xàtiva cuenta ya con 32 profesionales, más del triple que hace una década", comentan las mismas fuentes.

"Este crecimiento fue acompañado de un aumento de los recursos. La inversión de la Generalitat pasó de los 539.739 euros de 2015 a los 873.060 euros de 2018, un incremento del 62% con el gobierno del Botànic, permitiendo incorporar cinco trabajadores y trabajadoras sociales, dos psicólogos, tres educadores sociales y dos profesionales de apoyo administrativo, así como posteriormente un técnico asesor jurídico. En paralelo, el Ayuntamiento ha ido ampliando los servicios y programas de atención social, con el refuerzo de la atención a la dependencia y del SAD, los programas de inclusión social, Pangea o recursos específicos para las personas mayores y con deterioro cognitivo, como Mentalis", exponen.

«Los Servicios Sociales de Xàtiva que tenemos hoy no son fruto de la improvisación», ha remarcado Baraza. «Son el resultado de una apuesta sostenida por pasar de un modelo más reducido y centrado fundamentalmente en la gestión de prestaciones a un modelo mucho más profesionalizado, especializado y orientado también a la prevención, el acompañamiento y la intervención social».

"Por otro lado, el nuevo Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Equipo de Atención Primaria del Área Social, aprobado por el pleno, permite ahora dotar de estructura y de un marco común a esta realidad profesional. El texto define las funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación del Equipo de Atención Primaria del Área Social. El esfuerzo inversor continúa en la actualidad. En 2025, la inversión en los principales bloques profesionales del Área Social alcanzó los 881.512 euros, frente a los 754.819 euros de 2024, un incremento de más de 127.000 euros en tan solo un año", dicen.

La portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha destacado en su intervención que «estos puntos nos permiten ordenar el sistema, y ordenar significa mejorar la calidad y contribuir a un sistema de cuidados más reforzado. Esto es prioritario, porque cualquiera de nosotros podemos vernos, en cualquier momento, en una situación de vulnerabilidad y con la necesidad de utilizar algunos de los servicios del área social».

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Mociones

Durante la sesión plenaria también se abordaron tres mociones de carácter político. Por un lado, el pleno aprobó la moción conjunta de los grupos municipales Socialista y Xàtiva Unida «en defensa de la libertad de cátedra y de una educación pública, democrática y crítica», con los votos favorables del equipo de gobierno y los votos contrarios de los grupos Popular y VOX. Por otro lado, el pleno debatió dos mociones en torno a la problemática suscitada en Ceuta en las últimas semanas: una «en defensa de Ceuta y de la soberanía nacional», presentada por VOX, que finalmente fue desestimada; y otra «en apoyo y solidaridad con Ceuta», presentada por el PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, que ha sido aprobada por unanimidad de todos los partidos.